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不少精神病人或康復者需服食抗精神病藥物控制病情，但有研究指相關藥物導致的高催乳素血症及體重增加，均令他們的乳腺癌發病率比一般人高。港大團隊研究分析發現，服用抗精神病藥物可增加患乳腺癌的機率逾3成；服用相關藥物最少5年的人士，患病風險更顯著增近6成，籲醫護人員處方有關藥物予高危患者前應作風險評估。

港大團隊的研究結果已刊登於《流行病學和精神病科學》期刊（港大圖片）

是次研究由港大醫學院藥理及藥劑學系藥物安全及應用研究中心研究助理教授黎子駿領導，團隊審視了9項針對逾200萬名成年人的觀察研究，透過系統性回顧文獻和進行統合分析，確定使用抗精神病藥物與乳腺癌之間的關聯，結果發現其中6項研究反映用藥與增加患乳腺癌風險有顯著關聯。

團隊透過統合分析估算，抗精神病藥物使用者患上乳腺癌的風險會增加逾3成，屬中度正向關聯；而部分被納入回顧研究的證據更顯示，服用抗精神病藥物、特別是可令催乳素上升的抗精神病藥物的時間愈長，患乳腺癌的風險便會增加，例如芬蘭一項大型病例對照研究中，比較長時間服用增加催乳素的抗精神病藥物，與服用時間不足1年的情況，結果顯示服用相關藥物最少5年的人，患乳腺癌的風險顯著增加近6成。





籲處方前 先評估患者風險

黎子駿表示，研究反映使用抗精神病藥物可能是引致乳腺癌的潛在但罕見的不良反應，隨著使用抗精神病藥物的情況趨普遍，呼籲醫學界為患者處方相關藥物前，應對患者進行全面的風險評估。

他舉例，如需處方可致催乳素上升的抗精神病藥物，應先諮詢患者並考慮監測其催乳素水平，以及時治療服藥後引起的高催乳素血症，並應避免處方可令催乳素上升的藥物予有風險患者。







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