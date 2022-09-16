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全球每日有數以10億計人口，包括兒童及長者，因跌倒而受傷，跌倒更是涉及非故意損傷的第2大死因，每年約有近70萬人跌死。

運動可降長者跌倒比率，每周運動逾3小時的效果尤佳。

衞生署調查發現，性別、年齡和身體健康均影響跌倒風險，當中長者，特別是有長期功能障礙、多種慢性病或活動不足的更易跌倒。營養不良長者跌倒風險亦較營養均衡者高達45%，建議市民每周做運動和攝足夠蛋白質，減跌倒和骨折風險。

衞生署於2018年9月至2019年7月訪問了逾1.4萬人，了解他們受訪前1年內損傷經歷，發現跌倒是最常見的非故意損傷，佔所有損傷事件的39.4%，報稱跌倒受傷的女性比率亦較男性高16.1%；另66.4%的4歲或以下幼童、61.8%的65至74歲長者、及88.6%的75歲或以上長者曾於受訪前年跌倒，反映幼童和長者最易跌倒。

宜攝充足蛋白質

調查亦發現，在65歲或以上人士中，有長期功能障礙者的跌倒比率，顯著較沒有者高10.2%；跌倒比率更隨所患慢性病數目增加而遞升；18歲或以上成年人中，體能活動量不足人士跌倒比率亦較足夠的人士高。

為防跌倒，不少人都會採適當安全措施，如有91.2%人曾移走易令人絆倒的物件，如電線和紙皮；另分別有81.8%、76.3%和54%人會使用扶手電梯時緊握扶手、不穿高踭鞋、及使用腳踏攀高，減跌倒風險。至於在家中，95%的65歲或以上長者會保持居所光線充足，惟僅21%和39.6%曾使用輔助行動扶手和防滑地墊。

定期運動助防跌

雖然年齡增長和性別等不可逆轉，惟衞生署指，奉行健康生活模式，提升體能和保持骨骼強健，對預防跌倒和相關骨折十分關鍵。

署方引述研究指，營養不良的長者跌倒風險較營養均衡者高達45%，故長者應依照「健康食物金字塔」的指引，按比例進食，並盡量減少攝入油、鹽、糖；另要攝取足夠蛋白質、鈣質和維他命D，保持肌肉量和骨骼健康。

運動亦可降低長者跌倒的比率達21%，當中以包括平衡鍛練和每周運動逾3小時的效果尤佳，故65歲或以上長者應每周安排3天或以上，進行多種訓練平衡和力量的中等或更高強度運動，如打太極和跳舞等；長期病患者可諮詢醫生，了解合適的運動。







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