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疫情下看電子產品時間大增，若「眼光短淺」便有機會導致「眼睛初老」。有眼科專科醫生指，長時間看近的事物可令睫狀肌肉痙攣，阻礙眼睛「對焦」，看事物或會模糊不清，嚴重更可變成「真老花」，故忌自恃年輕就忘記休息。有中醫師亦指，眼力開始模糊是身體過度疲勞的徵狀，注意休息之餘亦要少食煎炸濃味食物，免傷身體陰氣。

眼科專科醫生李琬微

疫情期間要保持社交距離，但長看電腦及手機，看遠景機會減少。香港眼科學會副會長、眼科專科醫生李琬微指，負責「對焦」的睫狀肌肉會調節晶狀體，讓光線準確落在視網膜之上，而近距離看事物時，睫狀肌需收窄去加厚晶狀體，意味若長時間只看近距離的事物，睫狀肌便長期繃緊。

睫狀肌繃緊痙攣 影響對焦

李醫生續指，睫狀肌「抽筋」可致眼痛或頭痛，而患者往往相對年輕，尤其是律師或銀行等要長時間「金睛火眼」的行業，「唔覺得會有事，無意識要停」。她又指，長用眼又少眨眼，乾眼症或深近視都更普遍，以往30至40歲人群的近視會開始穩定，但現時亦見繼續加深。

一旦出現睫狀肌肉痙攣，可用眼藥水讓肌肉放鬆。李醫生稱，相關治療需要3至5日，期間看近事物會有影響，患者難免要停工，但若睫狀肌已失應有彈性，便如同真老花，要靠眼鏡矯正視力。另睫狀肌繃緊形成的「假近視」有機會導致眼鏡配錯度數，兒童長期戴錯度數可刺激眼球增長，加快近視發展或致「鬥雞眼」，或同樣要用藥水讓睫狀肌放鬆。

保護視力最重要是保持充足的距離和光線，晚間關燈看手機正是大忌。

李醫生提醒，保護視力最重要是保持充足的距離和光線，晚間關燈看手機正是大忌；另在車上看書或看手機，眼睛都要用力調焦，易致疲倦，建議可用20/20/20護眼法，即每看近景20分鐘，便小休20秒，期間盡量看20呎外的遠景，讓睫狀肌得以放鬆；工作環境若能保持充足光線，瞳孔縮小製造針孔效果加強眼睛的景深，同樣有助減輕老花。

中醫：愛吃煎炸濃味 眼易累

註冊中醫師陳俊傑

中醫重視人的整體健康，註冊中醫師陳俊傑指，「五臟六腑之精氣，皆上注於目」，意即各臟腑氣血問題都可影響視力，都市人工作時間長又缺乏休息，飲食不節制，愛食煎炸熱氣以及濃味和辣味食物，部分人更縱慾過度，均易令陰氣不足，眼易乾易疲勞；剛起床視力正常，到傍晚陰氣開始消耗，視力可能轉差，不過只要戒除有關陋習，相關病人視力往往都有改善。







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