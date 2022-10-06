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心血管疾病能殺人於無形，惟通波仔等針對動脈粥樣硬化治療多具入侵性，納米藥物亦有機會引發體內細胞毒性。中大工程學院與醫學院團隊聯手研發新型核糖核酸（RNA）納米顆粒，除可協助基因藥「直擊」動脈粥樣斑塊，亦可穩定及減少斑塊形成；動物實驗證明顆粒不會在主要內臟大量積聚，亦未引起嚴重毒性，未來有望提升治療中風、缺血性心臟病等效益。

中大團隊研發RNA納米顆粒，有潛力成為具靶向及治療動脈粥樣斑塊雙重功能的納米藥物。

心臟疾病是本港「第3號殺手」，當中「動脈粥樣硬化」更是引發中風或缺血性心臟病的常見原因。中大醫學院生物醫學學院助理教授田小雨指，動脈粥樣硬化是慢性炎症，主要由高血脂水平誘發，當動脈壁內積聚脂肪、膽固醇和免疫細胞，便會逐漸形成斑塊，令血管變窄阻礙血流，當斑塊破裂更會造成血栓，阻塞大腦或心臟中較幼血管。惟現時常見的治療，如通波仔等手術具入侵性，服用他汀類等降脂類藥物亦僅能減慢病情惡化。

現有納米藥物難直達 中大研新載體

田小雨說︰「基因調控是新興治療方法，原理是利用帶正電載體，遞送基因到斑塊細胞，以控制斑塊形成。」惟相關納米藥物尺寸多數大於100納米，經靜脈注射進入體內後，容易遭肝臟及脾臟過濾，無法到達目標斑塊，且其正電有機會引發體內細胞毒性。

中大工程學院生物醫學工程學系副教授蔡宗衡指，團隊研發的RNA納米顆粒不需帶正電的轉染劑協助，亦能自發進入斑塊細胞，能避免毒性出現︰「顆粒呈球體狀，大小只約70納米，核心採用生物兼容的氧化鐵納米顆粒，外層則由約300條『microRNA-146a』組成，能調節與穩定炎症，減少斑塊形成。」

未致嚴重毒性 證安全

另外，經動物實驗發現，RNA納米顆粒經靜脈注射至有動脈粥樣硬化斑塊的小鼠後，納米顆粒會自發靶向斑塊細胞的受體，而且多次注射後證實能減少及穩定斑塊，及下調與動脈粥樣硬化形成相關的免疫反應和血管炎症基因。田小雨說︰「經4周治療後，納米顆粒並未在主要內臟大量積聚或引起嚴重毒性，意味其安全有效，有潛力成為具靶向及治療斑塊雙重功能的納米藥物。」







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