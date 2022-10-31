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乳癌患者易因手術令淋巴結受損，出現淋巴水腫，嚴重者會因軟組織纖維化，活動能力受限制，甚至併發蜂窩性組織炎而痛苦不堪。

將軍澳醫院一級物理治療師蔡惠榮指患者若及早做復康訓練，水腫情況可逆轉甚至根治。院方去年底於乳健中心設淋巴水腫門診，一站式跟進病況，至今逾50人受惠。

蔡惠榮（左）指，乳健中心淋巴水腫門診正處於「成長期」，冀「湊大」它可服務更多病人，現有3至4名物理治療已受訓處理淋巴水腫。

蔡惠榮指，乳癌患者切除腫瘤時，淋巴結易受損，阻礙淋巴液流動，形成淋巴水腫，「曾做電療、肥胖，及大面積切除乳房者尤其高危。」嚴重患者的皮膚會變色及變硬，軟組織亦會纖維化，令患者抬不起手，連穿衣、梳頭也困難。患者亦容易出現慢性炎症，如蜂窩性組織炎，「成個人又紅又痛。」

加快確診 及早治療可根治

蔡指，曾有病人「隻手腫晒」始知是淋巴水腫，更被私家醫生斷言難治好，令她心生不忍。她翻查資料知悉有專門療法，故決意進修，並於2017年考獲淋巴水腫治療師證書，推動院方成立淋巴水腫門診。蔡指，過去病人需分散日子覆診及復健，現可一站式處理，加上門診設生物電阻分析儀，可偵測未有臨床症狀個案，配合紅外綫三維測量儀，能在數秒間量度受水腫影響範圍，加快確診。

蔡補充，淋巴水腫分4階段，0至1期患者多無症狀，部分人只感覺「手有點重」，或按壓皮膚時短暫凹陷，「若此時介入治療，可根治水腫問題」。而2至3期患者的活動能力多會受阻，但若做好皮膚護理、針對性運動、包紮壓力繃帶及淋巴引流，可免再惡化。

門診設立後，至今逾50人受惠，一半為0至1期患者。蔡指治療可分2階段，首4至8周為積極治療期，病人要每周覆診，隨後隔1、2個月覆診1次，半年後若穩定便毋須覆診。院內每年約100名病人接受乳癌手術，門診能全數覆蓋，亦會接收住在區內、經私家轉介個案。







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