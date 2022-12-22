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肺癌患者治療方案有新突破。中大醫學院與國際肺癌團隊的全球性研究發現，採用兩款免疫治療藥物結合化療，可顯著提升「轉移性非小細胞肺癌」患者的存活機會，若與單做化療比較，患者1年無惡化存活率可增1倍，存活期中位數達6.2個月。

肺癌是頭號癌症殺手，每年新症超過5,000宗，當中逾8成屬「非小細胞肺癌」。

雙重免疫治療藥 + 化療

莫樹錦

中大腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授莫樹錦與國際專家合作，招募來自18個國家的1,013名患者測試免疫治療效果。團隊將免疫治療藥「tremelimumab」、「durvalumab」及化療分作不同組合施藥，結果發現一併使用2款藥物結合化療的「3合1」療法效果最佳，338名患者無惡化存活期中位數達6.2個月，較純用化療的337人的4.8個月更長；整體存活期中位數達14個月，亦較化療組的11.7個月更長。

對比12個月無惡化存活率，如用「3合1」療化可達26.6%，較化療組的13.1%多1倍；24個月整體存活率則達32.9%，亦較化療組的22.1%多一半。

無顯著副作用

莫樹錦表示，「3合1」療法可大幅改善病人存活機會，無顯著副作用，而且過去所用免疫藥多針對PD-L1作為靶點，但部分患者並無PD-L1或PD-L1較低，令治療難奏效，「今次所用tremelimumab以『CTLA-4』作為靶點，故可作有效治療。」







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