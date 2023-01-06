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年輕男性腦癌發病增多，但死亡率未明顯下降，中大醫學院促各地制定預防政策。

腦癌患者年輕化，男性尤其高危。中大醫學院參與國際研究發現，高收入國家或地區的原發性腦癌發病率普遍較高，年輕男性發病率更顯著上升，情況或與常用手機等因素相關。團隊建議，應針高危人口，採取早期癌症檢測、疾病風險因素控制等措施。

原發性腦癌屬惡性腫瘤，發病成因未明，腫瘤會佔據腦組織細胞原本的位置，不斷生長及增大，導致患者出現頭痛、癲癇、視力聽力衰減等症狀。單計本港在2011至2020年間，每年平均便有240宗新症，及115宗死亡個案。

中大與環太平洋大學協會合作，研究全球原發性腦癌趨勢，結果發現近10年全球發病率整體平穩，惟發達地區的年輕男性發病率有升勢，50歲以下男性尤為明顯，以斯洛伐克升幅最高；女性則以丹麥增幅最大。死亡率在過去10年整體平緩，未有明顯下降。研究人員亦發現，原發性腦癌在各地區造成的疾病負擔存在差異，雖然南歐發病率最高，但西亞地區死亡率最多。

或與手機使用率相關

另外，原發性腦癌與手提電話使用率、職業致癌物暴露程度、外傷性腦損傷個案，及國民生產指數（GDP）、人類發展指數（HDI）等呈正比，即風險因素愈高的地區，發病率和死亡率亦較高。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院教授黃至生表示，年輕男性發病多，但死亡率未有明顯下降，情況令人擔憂，促各地制定針對性預防政策。







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