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拔罐療法因有溫通經脈、行氣活血、祛風化濕等效果，即使過程中會造成痛楚，仍有不少人採用，但部分人對相關療法卻存有誤解。有中醫師表示，市民常見的誤解包括以為整個背部都要「下罐」、於不適位置「下罐」才有效，以及拔罐後的痕迹愈深色愈好等。中醫師提醒，如拔罐後有出血、出現水泡或化膿情況，應做好護理，以防感染。

註冊中醫師陳俊傑

一般而言，拔罐是藉火燃、抽氣等方法，使罐吸附於身體表面，對經絡腧穴造成局部的負壓和溫熱作用，以達到治療效果。註冊中醫師陳俊傑表示，根據拔罐的時間、手法和不同藥物的配合，可以有很多功效或作用，最基本是溫通經脈、行氣活血、散邪解表，但血糖或血壓過高、患嚴重心腦血管病人士和孕婦均不宜進行。

溫度吸力影響深淺 或扯傷肌肉

他指，「走罐」是一種常見的拔罐療法，即把拔罐在表皮上吸啜遊走，有鬆弛筋骨等功效；「刺絡拔血」則是先用梅花針在皮膚表皮刺出血，再藉拔罐放血，有治熱毒、挫傷和多種瘡的作用。

拔罐後的位置會留下「罐印」，一般持續數日便會消退，部分人以為「罐印」愈深色便愈好，但陳俊傑指，罐印顏色深淺不一有很多原因，「如果操作正確，例如時間、溫度、吸力等適合，深色即代表該部位本身的病患較重，如瘀、濕、痰、寒或上述混合」，又如肢體之前如曾有外傷並不時呈痛楚，罐印位置同樣會呈深色，宜配合中藥作治療；但如留罐時間太長或吸力太大，導致皮膚或肌肉被扯傷，皮膚同樣會呈深色。

現水泡化膿 做好護理防感染

他亦提到，有些人會以為拔罐時整個背部都要「下罐」，陳解釋，如身體較弱人士「下罐」太多，會更易令真氣散失，翌日只會更加疲勞。另外，部分人覺得哪個位置不舒服就應在該處「下罐」，惟他指「下罐」時應根據患者的體質、皮肉豐厚度等因素，適當地選擇在接近、遠處或對側等部位「下罐」，才會有更好效果。

部分人完成拔罐後，「罐印」位置或會出現水泡，陳俊傑指根據不同人的體質、身體疾病和策略，下罐的位置可以呈稍紅、潮紅、黑、起水泡以至化膿等情況，如出現水泡和化膿，或曾進行「拔血」，均建議患者用薄紗布蓋着有關位置，以防感染。







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