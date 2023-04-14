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蛋類食物是人體吸收蛋白質的重要來源之一，早前多個國家或地區出現「蛋荒」，導致不少人搶購雞蛋。有營養師表示，不少食物如肉類、豆類製品等都可提供蛋白質，要替代雞蛋亦有眾多食品選擇，惟提醒攝取過量蛋白質會增加肝腎負擔，也可能影響鈣質吸收，故應適量食用。

營養師謝施敏

香港營養師學會認可營養師謝施敏表示，蛋白質是經飲食攝取的3大營養素之一，可為身體提供熱量，血液蛋白、荷爾蒙及抗體等的構成亦需要蛋白質，故蛋白質屬身體不可或缺的營養素；此外，蛋白質亦能促進健康成長及修復身體組織，對嬰兒、青春期男女和孕婦尤其重要。

主要來源多為肉類

說到吸收蛋白質，一般人或聯會到雞蛋，謝施敏指，其實蛋白質的主要來源大多來自肉類，例如35克魚、豬、牛或雞肉，已含有一隻雞蛋分量的蛋白質，又或選擇一杯約250毫升無糖豆漿、半磚硬豆腐或約20克黃豆亦可。她續指，蛋白質攝取量應為人體每日所需能量的10至15%，按每日每公斤體重攝入0.83克蛋白質計算，以一名55公斤的成年女性為例，每日需要約45克蛋白質。

但她提醒，過度加熱食物或致蛋白質結構改變，使其不利於被蛋白酶分解，會影響身體攝取蛋白質的分量；另外，蛋白質代謝時會產生一些酸性的物質並與鈣結合後排出，如攝取過量蛋白質，變相會造成鈣質流失。

攝過量傷肝腎 或致鈣質流失

她續說，蛋白質主要來源為肉類，但吃太多肉亦會增加攝取飽和脂肪，或會增加患上心血管疾病風險；攝取過量蛋白質也會增加肝臟代謝負擔，由於代謝時產生的廢物要循腎臟排出體外，因此也會令腎臟負荷增加，因此要適可而止。







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