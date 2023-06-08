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為減少動物生病及加快繁殖和成長，漁農界或會在飼養過程中使用抗生素，但殘餘抗生素有機會對人類健康帶來風險，例如損害腸道菌群、令細菌產生抗藥性，甚至延緩腦細胞生長發育等。

香港教育大學研究發現，使用動物用抗生素，不但會引致本港水體受污染，如兒童從食物中攝入動物用抗生素，亦有機會引致超重，情況不容忽視。

鄧文靖（教大圖片）

教大科學與環境學系副教授鄧文靖指，過度攝取抗生素有可能改變腸道環境，甚至產生抗藥性問題，研究團隊自2015年起，調查動物用抗生素對環境生態、食品安全及兒童健康的影響，包括在2021年於本港各區，收集了13個河水樣本及15個海水樣本。結果發現，樣本含有3種四環素類、10種磺胺類、9種喹諾酮類、羅紅黴素，以及新生黴素等抗生素，個別種類更在所有採樣點均檢測得到，反映水體受嚴重污染。

有機雞蛋飲用水 驗出多種抗生素

若以分區統計，在養殖場較多的元朗驗出的抗生素，濃度較高，種類亦較多，錦田河樣本的抗生素水平亦高達114.26ng／L；雖然驗出的抗生素濃度，較團隊於2015年獲得的調查結果低，但驗到抗生素的位置卻有所增加。

另外，團隊於2016年收集了31名4至6歲、在1個月內無服用抗生素的本港兒童尿液樣本，結果顯示，77.4%樣本含動物用抗生素，最高濃度達0.36ng/mL，檢出率遠高於上海及韓國。團隊指，雖然抗生素濃度未超出世衞標準，但動物用抗生素與兒童超重有密切關連，家長不能掉以輕心。

團隊同年亦在受訪兒童居所附近的街市，購入雞肉、水產等，並以水煮、慢燉、炒等傳統烹調方式加工。結果發現，高溫烹煮亦無法有效去除食物中的抗生素；標榜無使用抗生素的「有機雞蛋」和飲用水，亦被驗出含多種抗生素，反映動物用抗生素已不經不覺入侵人類日常生活，甚至流入體內，或影響下一代健康。







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