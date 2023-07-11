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日日運動身體好，惟要小心磨損髖關節。有專科醫生指出，足球、劍擊等運動，容易磨蝕軟骨致髖關節炎，嚴重者更會影響活動能力。曾有壯年男士因酷愛打冰上曲棍球，令髖關節嚴重受損，吃止痛藥亦難減痛；亦有男士因髖關節軟骨磨蝕後，致無法跑步。幸通過伯明翰髖關節表面翻修術（BHR），患者可保留更多骨組織，理想情況下可100%復元，而且術後能繼續高強度運動。

白展成指，香港是東南亞少數可做BHR手術的地區，不乏內地、新加坡及泰國病人專程赴港做手術，在港最年輕病例僅28歲。（冼偉倫攝）

關節勞損並非只在長者身上出現。明德醫院髖部及盆骨外科專科醫生白展成指，大多數壯年男士患上髖關節炎，均源於運動損傷，「例如踢足球不時踢腿，劍擊也要重覆跨步，均會磨損髖關節軟骨；另外，水球運動員因踏水，不停大幅度活動髖關節也容易出事。」而年輕女性除運動損傷外，多因髖關節發育不良，或病因未明確的原發性骨關節炎中招。

壯年羽毛球好手 軟骨磨到無晒

冰上曲棍球愛好者Jim Robinson指，因運動勞損，早於49歲時髖關節已出現問題，嚴重時吃止痛藥亦無效，走路時步履蹣跚，猶如老人。羽毛球愛好者Stanley Chan指，本身每周練波一次，日積月累下左髖關節軟骨「磨到無晒」，令他無法跑步，行動亦受限，他嘗遍針灸、物理治療，吃葡萄糖胺及打透明質酸針也無改善，「我發病時僅38歲，都幾意外。」

白展成指，若患處嚴重妨礙日常活動，且持續疼痛，「最後絕招」是做髖關節手術。但傳統全髖關節置換手術（THR）需切走股骨頭及股骨頸，植入的塑膠或陶瓷軸承在激烈衝擊下易脫位，術後只建議做休閒運動。

BHR手術助復元 可繼續高強度運動

不過，本港20年前引入的伯明翰髖關節表面翻修術（BHR），除可保留股骨頭及股骨頸外，植入的金屬配件大小亦貼近患者磨損部位，理想情況下術後關節可以100%復元，患者能繼續極限運動愛好，「BHR術後當日已可行走，住院時間約1至4晚，人工關節壽命可達25年至終身，均與THR相若。即使BHR失敗或開刀後發現不宜進行，仍可補做THR。」在私院進行BHR手術費介乎24萬至41.8萬元，較THR約貴3成。

但BHR對骨質要求較高，且女性多因髖臼發育不良致人工部件難完美到位，現時只建議55歲以下、身高逾168厘米男性進行。目前全港累計進行484宗BHR手術，年均約20宗；最近100宗手術中，僅3人因髖臼杯鬆脫要改做THR。而Jim在2003和2007年以BHR換雙髖關節，現可無痛打冰球及高球；Stanley則已換左髖關節9年，並可重拾打羽毛球及遠足樂趣。







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