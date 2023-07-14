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肝癌是本港第3號癌症殺手，每年約有1,500人死亡。中大醫學院最新揭示了肝癌細胞能「適應」免疫療法，令目前最先進的癌症療法失效。研究團隊遂針對癌細胞的耐藥機制，研發出新型聯合免疫療法，並在小鼠模型中證實了其臨床潛力，成功增強療效，研究成果已在國際權威雜誌《Gut》上發表。團隊計劃下月就新療法開展2期臨床試驗，現招募約40名癌症病人參與。

中大計劃在8月就新療法開展2期臨床試驗（冼偉倫攝）

中大醫學院助理院長（研究）兼生物醫學學院教授鄭詩樂指，「免疫檢查點抑制劑」是肝癌最常用的免疫療法，能保護對抗癌症的T細胞，並使之為維持高活躍性，惟該療法只對約20%患者有作用，患者亦可能在治療過程中出現耐藥性。

肝癌患者對免疫治療出現耐藥性的成因，主要與免疫抑制的「冷」腫瘤微環境有關。為了解當中機制，團隊用了一年多建立對免疫治療耐藥的小鼠模型，隨後透過單細胞測序技術，發現肝癌細胞繞過免疫治療的新分子途徑；最後經生物信息學確定，調節蛋白PPARγ及I類HDAC是促進冷腫瘤微環境的關鍵，可以作為聯合療法的靶點。

有望提供更有效治療

鄭詩樂續指，團隊採用小鼠模型進行實驗，發現PPARγ抑制劑可克服免疫治療的耐藥性，而比起單用PPARγ抑制劑或免疫治療，老鼠在40至50日後就完全死亡，兩種療法聯合使用，則可將小鼠的存活率提升至7成，且7至9個月後仍維持活躍。

為驗證小鼠的發現是否適用於人體，團隊過去4年進行研究找來26名乙肝病人，經病人同意後，以活檢取出腫瘤組織，接受免疫針治療6至8周後，再次進行活檢。中大醫學院助理院長（醫療系統）兼腫瘤學系教授陳林指，兩組人類樣本經單細胞測序及多通道免疫熒光法等測試後，證實在人類身上同樣找到與小鼠相同的PPARγ及I類HDAC耐藥機制。換言之，團隊可針對當中機制，配合現有的免疫治療，為病人提供更有效的治療。

招募40多病人臨床試驗

陳林透露，計劃8月開展2期臨床試驗，現正招募40多位肝癌病人參與，主要針對確診肝癌、曾接受免疫針治療，並出現抗藥性的患者。病人簽署同意書後，經抽籤將病人分成兩組，其中實驗組會採用聯合治療，即I類HDAC藥物配合免疫治療，而對照組則服用標靶藥；其後每6星期做掃描，了解治療成效。他希望，新療法能改善肝癌病人的生存率、降低治療副作用，為對免疫治療無效且出現抗藥性的患者提供治療新出路。







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