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近期本港學生自殺個案急增，港大香港賽馬會防止自殺研究中心統計，今年8至10月已記錄22宗涉及18歲以下人士或大專學生新聞報道有關企圖自殺個案，與去年同期共11宗同類個案比較，增加幅度令人擔心。

港大聯同香港明愛、香港小童群益會、香港青年協會、香港青少年服務處及聖雅各福群會6個機構舉行聯合發布會，指青少年情緒健康網上支援平台在8至10月處理的危機個案數目，在中學生及大學生2個群組中比去年明顯增加，分別達用戶組別的10.3%及9.2%。而近期的高危及危機個案中，最常令使用者困擾的問題依次為學業、家庭關係及人際關係。

優先處理學生精神健康問題

各機構表示自殺個案由初中學生橫跨至大學生，情況堪虞，必需即時加強支援及採取相應措施。首先校方應優先處理學生的精神健康問題，在提升學生學習能力的同時，也要投放更多資源為學生提供容易獲取而全面的精神健康計劃，包括輔導服務、支援小組及精神健康教育，協助學生了解自己的情緒及精神健康需要，亦建設一個令學生感到安全、關愛及備受支持的環境，同時改善標籤問題，方可鼓勵有需要的學生求助。

家長造就更好支援系統

各機構亦建議，家長需更主動關心子女，特別是正經歷成長階段轉變，如升學、就業、戀愛的青少年。家庭對年青人有極大影響，良好家庭關係可令子女在情感上更有安全感。透過開放溝通、給予成長空間、共同經歷和相互尊重，可造就更好的支援系統。

鼓勵年輕人分享想法

另外，各機構呼籲公眾更主動關心身邊的年輕人，識別出高風險族群，警示信號例如任何行為或情緒變化、在社交媒體上的異常行為，甚至討論自殺計劃，讓年輕人知道我們歡迎並鼓勵他們分享想法，給予他們陪伴和接納的感覺。如能除去對「求助」的負面標籤，相信情況可有所改善。

向親友、老師、同學、社區資源求助

另外，當自己或知悉朋友有輕生念頭，請向身邊的家人、朋友、可信賴的老師、同學或聯絡各社區資源尋找協助。求助並非軟弱，而是勇敢面對的表現，家人、朋友、學校和社區都希望能給予支持。

社區資源



政府資助服務 — 網上青年支援隊：



聖雅各福群會： 6 PM網上青年支援隊 http://cyberyouth.sjs.org.hk

香港明愛：明愛連線Teen地 - 網上青年支援隊 https://it.caritas.org.hk

香港小童群益會：夜貓 Online網上青年支援隊 https://nitecat.bgca.org.hk

香港青少年服務處： 一微^_^米網上青年支援隊 https://esmiley.hkcys.hk

香港青年協會：uTouch網上青年外展服務 https://utouch.hk

網上文字輔導服務



賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：（WhatsApp）9101 2012/https://www.openup.hk/

Chat窿：https://chatpoint.org.hk/#/home

天使在線計劃：https://www.teensonline.hk/

熱線服務



撒瑪利亞會24小時電話熱線：2896 0000

撒瑪利亞會青少年支援熱線（政府資助服務）：2389 2227

香港青年協會關心一線：2777 8899

《即時通》24小時情緒支援熱線：3512 2626

生命熱線：2382 0000

青年連線：2382 0777

網上自助資源



賽馬會情緒GPS心理支援計劃 https://www.egps.hk/mental-well-being-info

賽馬會幸福校園實踐計劃網上資源庫及搜尋器 https://jcprojectwellbeing.hk/resources.php

Newlife 330 自我關懷練習 https://www.youtube.com/watch?v=EID0MlRB4qQ&t=1

香港青年協會解憂空間 https://wellnesshub.hk/

賽馬會心理e療站（eClinic）https://eclinic.hk/e_clinic/

Headwind迎風 https://www.youthmentalhealth.hku.hk/

線下服務



賽馬會平行心間計劃 https://www.levelmind.hk/







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