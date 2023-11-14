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往內地消費或已成趨勢，但旅遊期間亦要注意飲食健康。內地一名女子早前光顧一間飲品店，飲用奶茶後不久已感頭暈心悸。事主將情況通知當地市場監管部門，經調查後發現奶茶被添加違禁藥物「西布曲明」。事實上西布曲明曾被用作減肥藥，但由於帶有多種副作用甚至被指與精神疾病有關，多年前已禁止在港使用。

綜合內地傳媒報道，江蘇省一名女子日前光顧常州市一間奶茶飲品店，喝下奶茶後感身體不適，相繼出現心悸、頭暈、肚痛等徵狀。事主其後向該區市民監管部門求助，有關部門接報前往涉事店舖取走飲品樣本調查。

經調查後，有關部門發現涉事店舖出售的「YSO Majic奶茶」發現含違禁藥品「西布曲明」（Sibutramine），並查獲待售的「YSO Majic奶茶」52盒，及散裝14包。報道指涉事店主承認主動於奶茶內加入西布曲明，目的是為了讓奶茶「口味變好」、「奶味更濃郁」。

據本港衞生署資料，「西布曲明」為列為《藥劑業及毒藥條例》（第138章）下第1部毒藥。它曾用於抑壓食慾，但由於會增加心血管疾病風險，故此2010年11月起含「西布曲明」的藥劑製品已被禁止在香港使用。

西布曲明是甚麽？

西布曲明被視為一種治療肥胖的食慾抑制劑，但如停止使用，體重有可能回升。

西布曲明有何副作用？

使用西布曲明可引致不少副作用，包括頭痛、口乾、便秘、失眠、鼻炎和咽頭炎等等。

近年有研究了解用西布曲明是否會增加心臟病發作和中風風險，按2010年1月發布結果顯示，生產商須於標籤上列明心血管疾病患者禁用西布曲明。

有報吿顯示精神心理徵狀與西布曲明相關，雖然罕見，但其影響可以非常嚴重，包括焦慮抑鬱、緊張、躁狂、情緒波動、恐慌發作、思覺失調及產生自殺念頭。

自2007年1月至2010年3月，與西布曲明有關的中毒個案中，有18人出現精神症狀，其中一個服含西布曲明減肥產品的病人出現情緒波動、胡言亂語、妄想、有自殺意念及自我傷害行為。

資料來源：衛生署2010年7月《中毒直擊》

西布曲明帶有多種副作用，包括頭痛、口乾、便秘及失眠等；有報告則指西布曲明與精神心理徵狀有關，病徵包括抑鬱焦慮、恐慌及思覺失調，最嚴重甚至會令人產生自殺念頭。







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