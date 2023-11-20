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美國一名79歲老婦常因全身痕癢而半夜醒來，直至後來發現尿液顏色變深求醫，才證實患上末期胰臟癌，更一度被醫生告知只剩8個月命。不過，憑著她積極接受化療，如今已再生存達15個月，腫瘤更已大幅縮小。

全身痕癢像被蟲咬

綜合外媒報道，79歲Barbara Green去年7月起常因全身痕癢半夜驚醒，令她的睡眠質素大受影響。她透露：

「我真的很癢，就像被蟲子咬一樣，真的會讓你發瘋，會蔓延到你的整個身體。」

不過由於身體沒有異樣，因此她只向當地的初級保健醫生索取一些止痕的非處方藥膏紓緩症狀，便未有再理會。其後更到各國旅遊，定期進行瑜伽、力量訓練及散步等活動。

醫生：患者會在8至11個月內病逝

不過，她全身痕癢的症狀不但未有改善，尿液顏色後來更離奇變深，糞便顔色則變淺。於是她主動求救，更一度以為：

「我以為醫生會覺得我是個瘋子，因為我很癢。」

當醫生得悉病情後，開始懷疑她的肝臟出現問題，於是替她進行血液檢查，結果顯示她的肝臟酵素水平高至危險水平，醫生立刻把Barbara送往急症室搶救。

經斷層掃描（CT Scan）後，醫生更發現她的胰臟長有一個腫瘤，最後確診胰臟癌第4期，且癌細胞已擴散至她的大網膜（胃部和腸道周圍的脂肪組織），醫生坦言：「一般患者平均會在確診後8至11個月內離世。」

積極化療腫瘤縮小 生存至今已15個月

得悉噩耗的Barbara大為震驚，悲傷地表示：

「我以為我很好……這令人難以置信，我家族裡幾乎沒有人患過任何類型的癌症。」

不過Barbara未有因此放棄，一直積極接受化療等治療，如今已奇蹟再生存15個月。上月醫生更指她的腫瘤已大為縮小，目前只需接受口服治療來代替化療，她表示：

「我和醫生都不知道我還能活多久，我似乎沒有按照計劃死去。」

胰臟癌7大常見症狀

胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

1.腹背痛

上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。



2. 突然消瘦

胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。



3. 厭食

癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或使秘： 胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。



4. 黃疸

如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。



5. 噁心、嘔吐、吞嚥困難

如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。



6. 發燒及發冷



7. 靜脈栓塞



資料來源：香港癌症基金會

胰臟癌10大風險因素

根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

種族 - 黑人的風險較高



性別 - 男性比女性有更高風險



抽煙 - 吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍



糖代謝異常 - 糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險



超重 - 超重的人有較大風險



飲食 - 長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌



化學品 - 長期接觸殺蟲劑後、石油或染料



感染幽門螺旋菌 - 患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍



遺傳性胰臟炎 - 遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見



慢性胰臟炎 - 常與胰臟癌一同發現，但並不一定是對導致胰臟癌的原因



資料來源：醫院管理局













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