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馬來西亞37歲女星莊群施（28日）在拍攝期間，突然頭痛嘔吐昏倒，其後證實因腦動脈瘤破裂離世。不過，莊群施離世前曾吹頭髮弄造型，當地醫生分析指，吹頭髮有機會成為誘發病情的導火線。

據當天身在現場的男星蔡子向當地傳媒憶述，當日與莊群施早上8時半起為短片平台「Squad Sekawan」拍攝影片，對方一直未有異樣。直到早上約10時半準備拍攝第2集時，當時莊群施換上旗袍站著吹頭髮後，她突然感到頭暈、頭痛及想吐而坐下。

現場工作人員立即讓她側躺在地，她隨便不省人事。最初她暈倒後仍有呼吸，但心跳非常快，隨後口唇及手腳發紫。救護車雖然已在5分鐘後到場急救，但最終經搶救不治。莊群施從身體出現不適到猝逝僅不足40分鐘。她的妹妹後來證實，姊姊因腦動脈瘤破裂離世。

醫生：吹頭溫度高 恐令血管爆裂

對於莊群施離世前的不適，當地家庭醫學科醫生崔耀豪指出，莊群施是在吹頭髮弄造型後出現頭痛、想吐症狀，明顯是與頭部和神經有關。而腦動脈瘤會破裂一般會發生在工作疲勞、睡眠不足血壓升高、吹頭髮溫度過高等情況，上述因素有機會令血管支撐不住，瞬間爆裂，血液在腦內不斷流竄，進而造成心跳變快、腦內壓力升高，伴隨頭暈嘔吐等症狀。

不過，崔耀豪醫生表示，腦動脈瘤一般不易被發現，必須透過電腦斷層血管攝影術（CT Angiography）才能檢測出。而該疾病一般會遺傳，家人若有相關病史就要多加注意。

大馬醫藥公會柔佛州前主席拿督葉昌祖醫生也表示，動脈瘤的致病原因除了遺傳，還有動脈畸形、酗酒、藥物過量、頭部受傷或感染、腫瘤，如果動脈瘤破裂，25%的人會在24小時內死亡，50%的人會在3個月內送命，籲大眾若平時有頭痛症狀必須多加注意。

腦動脈瘤成因或與遺傳有關

本港腦神經外科專科黃秉康醫生曾接受訪問指，腦動脈瘤是腦血管畸形的一種情況，當腦血管部分的血管壁因為不明原因而變得較為薄弱或相對薄弱，高壓的動脈血將薄弱的血管壁擠出，形成汽球狀血腫瘤，成因或與遺傳因素有關。因此，家族病史如有腦動脈血管瘤記錄，患有血管瘤的機會較大。

一般而言，患者年紀越大，病發風險越高，但二、三十歲突然發病的患者亦大有人在，發病率約為3-4%。不少患者的腦動脈瘤可以在沒有先兆下突然爆裂，患者一般需接受血管造影檢查才會發現腦動脈瘤，因此患者就像背上一個不知何時會爆炸的炸彈。 另外，也有患者在發病時會出現以下症狀：

腦動脈瘤破裂5大徵狀

1. 突然頭痛欲裂，有別於一般頭痛

2. 噴射式嘔吐

3. 頸部僵硬及疼痛

4. 昏迷

5. 全身抽搐

黃秉康醫生指出，當發現家人出現上述症狀時，必須盡快叫救護車將患者送到醫院。當患者腦動脈瘤爆裂時，需立即進行開腦手術為腦部紓壓，但即使患者完成手術，未來亦恐有永久性的功能殘障。

因此，如果家人有腦動脈瘤病史、或被診斷出患有未爆破的腦動脈瘤的患者，黃秉康醫生建議他們在日常生活上需採取以下預防措施：

● 保持血壓正常，按醫生處方服食降血壓藥及糖尿藥

● 不可吸煙及喝酒

● 不可進行刺激活動

● 保持心境平和，心情忌激動

● 避免吃剌激性食物

● 諮詢醫生後，進行適量運動







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