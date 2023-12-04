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吃魚時要小心！內地一名59歲婦人因為一邊吃魚一邊聊天，意外遭魚骨鯁喉。當時她試圖吞幾口飯把魚骨吞下，其後腹痛難耐求醫，醫生證實她患有嚴重腹膜炎，最終更需安裝上「人工肛門」來排泄。醫生指若魚骨刺破體內一個部位，便會隨時喪命。

綜合內媒報道，59歲的胡大姐（化名）10月底時邊吃魚邊聊天，期間突然被魚骨鯁喉，她不僅沒有把魚骨及時取出，還連吞幾口飯，試圖把魚骨吞下去。翌日她開始感到腹痛，直到第4天因痛楚難耐而被送往醫院。

經醫生檢查後發現，胡大姐有腹部壓痛、反跳痛明顯及肚子僵硬的症狀；及後經血液檢查後，更顯示其白血球嚴重超標，屬「腹膜炎」症狀。經腹部電腦掃描（CT Scan）顯示，她的小腸腔內有條狀異物，醫生判斷該異物為「魚骨」。其後再經腹腔鏡檢查，發現患者腹腔內有大量膿性腹水，迴腸部分有一條魚骨刺穿小腸，露出尖頭，穿孔處的腸壁及系膜高度水腫。

可是，由於腸穿孔的時間較長，期間發生嚴重的彌漫性腹膜炎，醫生決定為胡大姐改做開腹手術來取出魚骨。可是，由於感染太嚴重，無法馬上進行小腸吻合，於是再替她進行腸造口，讓排泄物從「人工肛門」排出，幾個月後再進行二期手術。

醫生：刺破主動脈會危及生命

杭州市一醫院胃腸肛門外科醫生毛宗磊指出，胡大姐的情況並不罕見，很多人被魚骨卡在喉嚨時都會想先把魚骨吞下去，但其實進入腹腔的魚骨才是巨大的隱患。

毛醫生解釋，若魚骨不幸刺入食道，甚至刺破食道旁的主動脈，便會危及性命；進入胃部可能導致胃穿孔；進入腸子或會導致腸穿孔；還可進入肛門，導致肛門周膿腫。毛宗磊提醒，魚骨卡喉時千萬不要嘗試吞飯、喝水、飲醋等，應避免吞嚥，馬上到醫院就醫。

鯁骨3大處理伏位

魚骨鯁喉如處理不當，後果可大可小。本港耳鼻喉專科醫生黃德彰早前接受《晴報》記者訪問時指出，以下方法可能令喉嚨傷上加傷：

1. 扣喉拍背

扣喉有機會令喉部損傷更嚴重

2. 飲醋

醋並不足以溶掉食物的酸性，更可能刺激喉部傷口

3. 大口吞飯

固體食物有可能將骨頭越推越入，或將其推至食道等更深位置，可致生命危險

資料來源：耳鼻喉科專科整生黃德彰

鯁骨嚴重程度+處理方法

至於鯁骨的嚴重程度，則需視乎骨頭大小及位置而定，骨頭越大危險程度越高；而就位置而言，則可以喉核為界：

1. 處於喉核以上

代表骨頭較大機會留在扁桃腺、舌底、咽喉等位置，一般無即時危險

處理方法

可用電筒照射以確定骨頭位置，若位置方便的話可自行取出，亦可吞口水或飲水沖走，並觀察有沒有出現疼痛，才進食固體食物

2. 處於喉核以下

代表骨頭已進入食道，如未能即時處理，約2至3天就會引起食道炎，嚴重更可能刺穿食道，繼而進入胸腔損害其他器官

處理方法

盡快前往醫院處理，切勿自行取出

資料來源：耳鼻喉科專科整生黃德彰

6大鯁喉高危食物

除了魚骨外，不少食物亦容易造成鯁喉，食物安全中心曾分享6大鯁喉高危食物，小童及長者在日常進食時亦需多加注意：

六類鯁喉食物

濕滑食物

蒟蒻

香腸

珍珠奶茶的丸子

球體食物

提子

車厘茄

魚蛋

過長難咬斷食物

腐竹

黏性食物

塗上花生醬的麵包

湯圓

年糕

軟糖

韌性難咀嚼食物

多筋肉類

堅硬食物

花生

果仁

硬糖







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