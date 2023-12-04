2023-12-04
長者日間暫託點增至190間！每日只需$41.5！年滿幾歲才可申請？即睇服務詳情
社會福利署今日（1日）起擴展長者暫託服務網絡，提供服務的地點擴展至約190間，服務名額亦提升至500個，以加強在社區生活的長者的住宿和日間暫託服務，紓緩其照顧者的壓力。年滿60歲或以上的長者及照顧者可透過電話及轉介等方法申請，每日暫託費為41.5元。
長者日間暫託服務為居於社區的長者提供短期日間照顧，即日起約140間參與「改善買位計劃」的私營安老院，除會提供長者住宿暫託服務外，亦會在宿位出現空置時，為社區內有需要的長者提供日間暫託服務，受資助的長者日間護理中心/單位亦會繼續提供長者日間暫託服務，每日收費為41.5元。
新措施生效後，提供長者日間暫託服務的地點會由約50間大幅擴展至約190間；服務名額由約260個增加至超過500個，遍及全港各區，讓長者及其照顧者獲得適切的照顧及支援。
長者日間暫託股市詳情
暫託服務時間
長者日間護理中心/單位：
星期一至六：8am-6pm
參與「改善買位計劃」的院舍：
星期一至日：8am-6pm
（包括公眾假期）
服務對象
- 60歲或以上，居於社區及沒有接受院舍照顧服務
- 需要一般起居照顧及/或有限度護理的服務
- 適合群居生活環境
- 健康情況及自我照顧能力符合提供服務之單位的護理程度
收費
$41.5/日
申請方法
- 致電照顧者支援專線182 183，由社工協助
- 直接向提供長者日間暫託服務的單位申請
- 透過綜合家庭服務中心/綜合服務中心、醫務社會服務部
- 或長者服務單位（如長者地區中心）轉介
暫託服務時間
- 長者日間護理中心/單位：星期一至六上午8時至下午6時（部分中心提供延長時間服務）
- 參與「改善買位計劃」的院舍：星期一至日上午8時至下午6時（包括公眾假期）
服務對象
年滿60歲或以上並符合下列條件的長者，可獲接納使用長者日間暫託服務，毋須經過「安老服務統一評估機制」評估。
- 60歲或以上，居於社區及沒有接受院舍照顧服務
- 需要一般起居照顧及/或有限度護理的服務
- 體格及精神適合群居生活環境
- 健康情況及自我照顧能力符合提供日間暫託服務之中心/單位/院舍的照顧/護理程度
申請方法
有意使用服務的長者可透過以下方法申請，照顧亦可透過網上搜查有關服務的空缺情況【點擊連結】。
- 致電照顧者支援專線182 183，由社工協助安排配對暫託服務
- 直接向提供長者日間暫託服務的院舍/中心/單位申請
- 透過綜合家庭服務中心/綜合服務中心、醫務社會服務部或長者服務單位（如長者地區中心、長者鄰舍中心）轉介
服務單位名單
- 長者日間護理中心/單位名單：【點擊連結】
- 提供指定暫託名額的長者日間護理中心/單位名單：【點擊連結】
- 參與「改善買位計劃」並設有暫託名額的私營安老院名單：【點擊連結】
轉載自: 晴報
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