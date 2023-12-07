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本港學童自殺事件頻現，教育局今日（6日）公布，今年首11個月，全港中小學共匯報了31宗學生懷疑自殺身亡個案，比過去5年每年14至25宗不等為多。她估計，個案數目上升與疫情及復常後，學生需要面臨較大挑戰所影響。對於學童自殺的現象，有精神科專科醫生曾接受訪問指，學童選擇輕生前有機會出現7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意。

教育局：將在中學推行3層應急機制

教育局局長蔡若蓮今日回覆立法會議員書面質詢時指，全港中小學過去5年（2018-2022年）所匯報的學生懷疑自殺身亡個案，分別為14、23、21、25及25宗，而今年首11個月的數字已達31宗。她估計數字上升的現象與學生在疫情期間及復常後，需面臨較大挑戰所影響。

局方沒有向學校收集或備存學生企圖自殺個案，或學生就情緒及精神困擾問題求助的統計數字；亦沒有就懷疑自殺身亡學生的個案，向學校或家人收集學生的病歷。至於大學方面，教育局及大學教育資助委員會（教資會）秘書處則沒有備存相關數字。

局方指，已在中小學推行「全校參與」的模式和跨專業協作，為學生提供輔導和支援服務；本月至下月亦會在中學推行以學校為本的3層應急機制，及早識別和支援高風險學生。局方強調，會協助校方在「普及性」、「選擇性」和「針對性」三個層面，促進學生的精神健康，以及加強支援有精神健康需要的學生。

局方過去3個學年共接獲3宗與學業壓力有關的家長投訴，涉及家課及升留級的安排。局方已聯絡學校及要求調查，並為學校提供專業意見及支援，協助持續改善和發展。

蔡若蓮：家課「質」比「量」重要

蔡若蓮強調，局方一直關注學校的課業安排，重申家課的「質」比「量」重要，籲校方應持續審視校本評估和課業政策，避免過量、無意義和機械式的抄寫或操練，探討以其他的評估模式，代替傳統的紙筆評估，減少默書和測考次數或取消個別年級的學期考試，讓學生有足夠的休息、玩耍、娛樂和個人成長的空間。

醫務衞生局今日亦公布，上年度約有1810名18歲以下患者在醫管局確診抑鬱症，惟並無備存患抑鬱症而自殺的青少年統計數字。局方表示，會加強對特定群組，如青少年的精神健康支援及診治服務，以合乎病人需要。

學童自殺7大徵兆

精神科專科樂芷穎醫生曾接受訪問指，學童自殺現象其實一直存在，常見的原因包括學業壓力，特別是升中、高中選科、公開試等高危時間，因為學童在這些階段所面對的壓力會相對多，來源可能來自家長的期望、校方催谷成績的傾向或者學童對自己學業的要求。

她指出，學童在選擇輕生前有機會出現以下7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意：

1. 低調消極，不願見人

2. 說話負面

如「覺得自己沒用」、「成為身邊人負擔」

3. 身體無故不適，常缺課，不能專注等

4. 失去生活自理動力

如不願洗澡、進食、失眠

5. 在社交平台表達絕望、自責、死亡等負面內容

6. 學業成績突然一落千丈

7. 寫信向身邊人道謝，甚至告別

資料來源：精神科專科醫生樂芷穎







家長處理方法

如發現學童出現上述徵兆，樂芷穎醫生建議家長、老師等身邊人應首先與學童展開開放性溝通，避免過度反應而迫使學童一下子道出所有困擾的煩惱，甚至責備對方沒向家長坦白心聲，因為此舉有機會引發反效果。家長應透過積極的聆聽，讓學童在安全的地方盡情分享其感受。同時應尋求社工、醫護人員等專業人士幫忙，再另外商討後續方案，包括是否需要安排學童即時入院等。

此外，家長亦應把家中的危險物品收好，包括藥物、利器等，如覺得學童情緒始終難以控制，應尋求醫生介入幫忙。如有即時危險，急症室其實亦有精神科的服務，坊間亦有不少組織提供心理健康的支援及熱線供參考。

要預防學童輕生，樂芷穎醫生建議家長應首先避免在學童面前與伴侶爭執，同時要定期與學童對話，切勿以為學童已長大，懂得獨立處理事情。但其實學童在青春期時，正踏入另一個脆弱的成長階段，其情緒會容易受到壓力而變化，但他們不想被家長密切地關顧。因此家長在這期間要懂得處理學童敏感的情緒，主要是多些開放性的聆聽，或者可多表達對他的支持，包括把自己「一直都在」的訊息傳達給對方。

學校方面，校方可多留意學童在校的表現，包括與同學的相處，成績改變的幅度等，亦可定期舉辦朋輩支援小組，觀察學童的情緒健康。同時家長與校方應通力合作，把對學童的觀察定期分享予對方，避免忽略了學童的情緒需要。







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