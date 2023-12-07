加入最愛專欄 收藏文章

泳池若水質不佳，恐出現致命危機。哥倫比亞一名10歲女童與家人旅遊期間，於入住酒店泳池玩水後，出現耳痛、發燒及嘔吐等症狀，求醫後被診斷患上中耳炎。女童隨後與家人回家後，僅2周病情便轉直下，3周內出現無法下床、抽搐等症狀，不久後便病逝。案件經過逾一個月調查後，最終確認女童感染「福氏內格里變形蟲」，導致腦死身亡。美國疾病控制與預防中心（CDC）曾表示，感染此病大多數都會於一周內死亡，病死亡率達97%。

綜合外媒報道，10歲女童Stefanía Villamizar González今年6月18日，與家人前往哥倫比亞聖瑪爾塔旅遊，期間於酒店泳池玩水後，2天內耳部出現嚴重劇痛，兼出現發燒及嘔吐症狀。Stefanía母親Tatiana González憶述指，當時女兒於當地求醫後，被診斷患上中耳炎，經治療後症狀稍有減緩，一家人隨後便結束旅程，直接回家。

泳池感染寄生蟲致死

惟Stefanía於症狀出現2周後，病情忽然急轉直下，7月4日已無法下床，洗澡時更出現抽搐症狀，隨後被轉送醫院搶救；同月26日被診斷為腦死、28日不幸離世。

案件引起相關部門密切關注，最終連美國國立衛生研究院（INS）亦介入其中，經一個月研究後，專家最終確定Stefanía死因為感染俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴原蟲」（Naegleria fowleri），導致寄生蟲鑽入鼻腔，患上福氏內格里阿米巴腦膜炎。

一家人難接受喪女噩耗

其母Tatiana事後接受媒體訪問，指Stefanía是一名網球選手、滑冰選手及芭蕾舞者，生前一直夢想成為體操選手，一家人至今仍難以接受愛女離世消息，直言家庭因此被「摧毀了」，因此決定出面講述案件詳情，避免其他家庭再受同樣傷害。家人為了紀念Stefanía，其祖父寫了一封信親身遞交到涉事酒店，建議酒店要加強泳池清潔狀況，以避免同類事件再次發生；惟對方營運經理接待他們後，僅表示將會加強安全標準。

食腦蟲致死率達97%

美國疾病控制與預防中心（CDC）早前接受訪問時曾指出，「福氏內格里變形蟲」較常見於土壤、溫暖的湖泊、河流及溫泉中，亦會出現在未經氯化處理的水池，或於工廠排出的暖水。人類感染常發於在暖水地方游泳或潛水，亦有微細機會因吸入氯化處理不足，或受污染的自來水水源而受感染，7至9月夏季感染機會較高。

「食腦蟲」可通過鼻腔進入人體，進而侵襲腦部組織，患者會出現發燒、噁心、嘔吐，以及肩膀僵硬和頭痛等症狀，大多數被感染的人都在一周內死亡。CDC曾表示，此病死亡率達97%。

醫生：初期病徵與一般腦炎相似

本港腸胃肝臟科專科醫生張世華曾接受訪問指出，當福氏內格里蟲入侵腦部，患者初期病徵與一般腦炎相似，但惡化速度極快，一般在病徵出現後5日內已可致命。「福氏內格里蟲」只會在淡水中出現，但一般無法在經正常消毒程序的水中存活，不過也應留意以下幾個感染後病徵，如進行淡水水上活動後感不適宜及早求醫。

感染福氏內格里蟲4大病徵

1. 神智不清

2. 劇烈頭痛

3. 發燒

4. 上吐下瀉

資料提供：腸胃肝臟科專科醫生張世華







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱