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繼早前10萬劑輝瑞（Pfizer）XBB變異株mRNA疫苗運抵港後，另一生產商莫德納（Moderna）共約10萬劑XBB變異株mRNA疫苗亦將抵港。政府今日（12日）公布，65歲或以上長者等明早（13日）9時起，可在網上預約於後日起（14日）接種首批XBB疫苗。

高風險人士分兩階段接種

政府今日公布最新新冠疫苗接種安排指，將向高風險優先組別人士分兩階段進行疫苗接種，上述人士無論以往已接種多少劑新冠疫苗，若距離接種上一劑新冠疫苗或染疫康復後已超過6個月，可免費接種額外的加強劑。高風險優先組別人士包括：

5大高風險優先組別人士

1.年屆50歲或以上包括居於院舍的長者



2.18至49歲有長期病患的成年人



3.6個月大或以上免疫力弱的人士



4.孕婦



5.醫護人員



資料來源：衞生防護中心

第1階段接種安排

當中，政府將優先向以下兩類較高風險的合資格人士，提供首批XBB疫苗疫苗接種：

65歲或以上長者

居於院舍成年人士

兩者明早（13日）9時起可於政府網上預約平台預約於後日（14日）起，到私家診所新冠疫苗接種站或醫管局轄下的指定普通科門診診所，接種XBB疫苗，完成初始劑次或額外加強劑。

另外，醫管局轄下的指定專科門診診所及衞生署轄下的指定長者健康中心亦會於周四起分別為到診的病人及會員提供XBB疫苗接種。政府亦將繼續透過院舍外展疫苗接種計劃為居於安老院及殘疾院舍成年院友打針。

第2階段接種安排

第2階段將擴展至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。政府會密切留意XBB疫苗的需求，適時開展第2階段。

對於兩種XBB疫苗使用，政府引述科學數據指，兩款疫苗的成效和安全性資料大致相若，又表示稱將根據一般疫苗的接種安排，按餘下使用期限向接種市民提供其中一款XBB疫苗，而合資格接種者亦可繼續選擇接種科興滅活疫苗。







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