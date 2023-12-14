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不少人都知道乙型肝炎這個「肝臟殺手」會對肝臟造成極大破壞，但未必知道腎臟也可受波及。乙肝病毒抗體可進入腎臟表皮細胞，引致發炎，而治療肝炎的傳統藥物亦有機會誘發腎臟損傷，令患者可能要長期洗腎。幸好現時有新型藥物能有效控制肝炎病情之餘，更可保護腎臟，及早轉用新藥能提升治療效果，讓患者重拾正常生活。

肝患者需洗腎 生活大受影響

七十三歲的廖女士早於二十年前確診乙型肝炎，當時醫生為她處方控制乙型肝炎的藥物，但治療效果欠佳。直到三年前，她因糖尿病及蛋白尿而需要洗腎，當醫生指出她的腎功能只剩下兩成時，她感到十分驚訝。「估計是藥物不太有效，如果有更好的藥物對控制病情可能較好。」她現在每星期需要洗腎兩次，生活大受影響，不但無法外出旅遊，飲食亦要特別小心。她勸勉患者應及早利用藥物治療，挑選合適自己的藥物治療，以免令腎臟受損。

乙型肝炎可致晚期腎衰竭

乙型肝炎是由乙型肝炎病毒感染所引起的肝臟疾病，若未能清除病毒，可發展成慢性乙型肝炎，導致患者出現肝硬化及肝癌，並影響多個器官，包括出現心臟衰竭、誘發腎病及血管發炎，甚至死亡。

腸胃肝臟科專科醫生徐成智指，乙型肝炎對腎臟的影響首當其衝，乙肝的病毒抗體能進入腎臟表皮細胞中，引致發炎反應，導致膜性腎病變及膜增生性腎小球腎炎等不同腎病變。若成年人出現膜性腎病變，會有較大風險患有更嚴重的腎病，甚至晚期腎衰竭。根據研究，比起沒有感染乙型肝炎的人士，感染乙肝的患者患腎病的機會高出三成七。

新型藥物有效控制肝炎 改善腎功能

雖然部分傳統藥物能控制乙型肝炎，但長期用藥有機會令患者出現肌肉相關疾病、神經病變、骨骼相關疾病，甚至腎衰竭。研究顯示，使用傳統藥物的患者，患腎病風險為使用新藥患者的四倍。

有見及此，近年醫學界提倡乙型肝炎患者選用新型藥物，以減低腎臟受損的風險。有研究顯示，與傳統藥物相比，服用新型藥物四週後，腎功能有明顯改善；半年間腎小球過濾率更有所提升，反映新型藥物能提升存活率，更能快速安全保護腎臟。







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