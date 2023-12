加入最愛專欄 收藏文章

歌神許冠傑的兩個囝囝許懷欣及許懷谷都遺傳到爸爸的音樂細胞基因,同樣熱愛玩結他、玩音樂,現時許冠傑的巡迴演唱會,懷欣和懷谷都一齊會拍住上陪爸爸演出,三父子合唱既難得又有意義。懷欣及懷谷都各自組織家庭,令許家愈來愈熱鬧,不過兩兄弟先後身體都出現問題,懷谷在慶祝14周年時突然要入院做手術,原來係腎石。

許懷欣2019年不幸確診膀胱癌,幸好經過及時治療後已經康復,近年多次檢查都沒有復發的跡象,令懷欣終於放下心頭大石。而懷谷同年入院檢查身體,隨即決定為家人、為健康,努力做運動減肥,在短短4個月之內減走20幾磅,非常成功。

懷谷日前跟太太度過結婚14周年當日,分享他跟家人的合照,一對仔女笑得非常開心,可惜原來今次未能盡興慶祝,反而要準備緊急入院,他以英文留言分享自己的身體情況,「Happy Anniversary to my wife of 14 years! Wow time flies. We have so much fun bringing our kids to the location we got married at almost every year. It was super hot though…where’s winter? What’s the present this year? An emergency trip to the hospital right now… Don’t worry I’m going under for an urgent operation and will be out in no time! I would like to joke that’s hair transplant or liposuction, unfortunately it’s something a bit more serious but I’ll be fine! #anniversary #ivory #kindeystonessuck (祝福我跟妻子結婚14周年快樂!哇,時間過得真快。我們幾乎每年都會帶孩子去我們結婚的地方,非常開心。不過天氣超熱…冬天在哪裡?今年的禮物是甚麼?現在需要緊急去醫院……別擔心,我要接受緊急手術,很快就會出院!我想開玩笑說這是植髮或抽脂,不幸的是這有點嚴重,但我會沒事的!)」

而懷谷今日都有報平安,原來今次入院是腎石問題有關。「My kidney stone was one piece. Had to have an emergency operation to shatter it due to blockage.(腎石原本係一粒,不過由於堵塞的關係,要做緊急手術去打碎佢。)」他都分享自己腎石石碎,似乎腎石本身都唔細,幸好有驚無險。而懷谷都繼續重視健康,昨日都有分享自己跑步做運動的短片,祝福他早日康復,身體健康!











