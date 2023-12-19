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如同全球許多發達地方，香港正面對人口老齡化的挑戰。2021年，香港共有超過145萬65歲及以上的長者，佔全港總人口20%。根據統計處推算，2046年的長者人口將增至274萬，佔總人口36%，即每三名港人中便有多於一名是長者。

人口老齡化帶來的其中一個挑戰，是患有慢性病人口的增加。現時香港65-84歲的人口中，有57.4% 患有高血壓，19%患有糖尿病。慢性病除了影響患者的生活質素，嚴重者更可能帶來併發症，增加死亡風險。

「健康自家管」長者慢性病管理服務

香港紅十字會的「健康自家管」服務已推行接近10年， 服務主力幫助患有糖尿病及高血壓的老友記，尤其是獨居，雙老長者或有照顧者的個案，並關心服務使用者者的全方位需要，包括身體（Physical）、心理（Psychological）及社交（Social）三個層面，幫助他們提升自我管理慢性病的能力。

受過訓練的義工會定期打電話慰問及上門探訪老友記，用簡單的方式講解慢性病的知識及自我管理技巧，鼓勵老友記培養良好的服藥、飲食及運動習慣，以積極正面態度面對生活，從而控制及減慢病情轉差的速度，減低疾病帶來的影響，務求達致真正的居家安老。

居家安老照顧需求大 照顧者工作量比全職工作更多

本港約有33萬居住在家的60歲或以上老友記長期需要其他人照顧，佔全港長者人口的16.6%。 年紀越大，需要長期照顧的比率便越高︰60-69歲的老友記有18.7%需要長期照顧，70-79歲有27.9%，80歲以上的老友記，則有53.4%。照顧長者的責任重大，時間亦長。據統計，主要照顧者每周約花60小時於照顧的工作上，工作時間比全職工作更長。

協助以老護老的照顧者 走出情緒幽谷

除了長者和長期病患者外，我們同樣需要關注照顧者，尤其很多照顧者本身也有健康問題，需要額外的支援。

當「健康自家管」的職員及義工接觸阿芬時，她正在情緒崩潰的邊緣。阿芬自己患有慢性病，同時要照顧患有冠心病和認知障礙症、失智及行動不便的前夫。長期的貼身照顧加上沒完沒了的家務，令阿芬身心疲累、感到孤立無援。

這時，香港紅十字會職員和義工為阿芬送上關心和支持。義工定期的關懷電話，讓阿芬感到有人願意聆聽分憂，義工又向她介紹社區資源，讓她知道如何去尋找支援以渡過難關，也更有勇氣去面對挑戰。現時，阿芬逐漸走出情緒幽谷，更有力量去照顧自己和前夫。

給照顧者的貼士

照顧長者和長期病患者是一個很大的挑戰，無論在體力、健康、經濟、社交和情緒等方面都會面對不小壓力。以下是給照顧者的3個小貼士：

做好永遠在變的準備：照顧老友記最重要 – 也是最困難 – 的是理解和接受改變。老友記的情緒、態度、行動能力、性格等都會隨著時間而產生變化。明白到這是正常的過程，做好心理準備，便比較容易接受和保持耐性。

保持自己的身心健康：覺得疲累的時候，容許自己休息。放下照顧對象去休息，可能會有內疚的感覺，但記得提醒自己：維護自己的健康和福祉和照護老友記同樣重要。

良好的溝通是關鍵：與醫護人員或社福機構保持緊密的溝通，按需要調整照顧方案；與家人和親戚保持聯繫，分享老友記的健康或行為變化，需要支援時盡量坦誠表達。







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