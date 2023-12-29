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政府去年《施政報告》提出設立的精神健康支援熱線，該服務周三（27日）起正式啟動。有情緒困擾人士可以致電「情緒通」18111熱線求助，熱線將會年中無休、每日24小時由真人接聽電話，提供即時的精神健康支援及轉介服務。

熱線至少6位職員當值

醫務衞生局局長盧寵茂昨日在啓動禮上致辭指，相關熱線是首個由政府全資建立的支援熱線，統籌20多條政府及非政府機構的熱線，服務不同年齡、不同背景的人士，提供一站式服務。他表示：「希望市民遇有精神健康需要，第一時間就會想起18111這個電話號碼，將『情緒通』作為他們求助的第一站。」

此外，他又提到照顧者同樣也可致電熱線，尋求適時支援，強調「我們一定會『陪你傾，聽你講』。」至於「情緒通」熱線18111的由來，盧寵茂解釋指：

「大家只要記得『情緒通』18111熱線是：覆蓋全港『18』區，『1』有需要，『1』條熱線，提供『1』站式支援。」

他又提到，會確保熱線至少6位職員當值，假若因繁忙而未能接聽電話，熱線會設有留言服務，並確保30分鐘內回應求助人士。前任精神健康諮詢委員會主席黃仁龍會上補充指，除廣東話外，熱線另設英語服務，雖然未必可即時回應，但會有特別安排。

持續出現3大症狀恐患抑鬱症

精神科專科醫生鄧萬豪曾接受訪問指，遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，假如情緒受到長期壓抑，恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，患者或持續兩周出現以下3大核心症狀：

● 持續廣泛情緒低落：連續兩星期或以上，對生活大部分事情感到哀傷、情緒低落。

● 生活失去動力：經常感到失去動力，對生活中的一切事情都提不起勁。

● 經常感到疲倦：經常覺得疲倦、能量嚴重不足

此外，患者亦會出現失眠、胃口欠佳、體重下降、集中力及記憶力變差等身體變化；久而久之，更會出現許多負面想法，導致病情加劇。假如生活中已出現失眠，伴隨情緒、焦慮症狀等，狀況已嚴重影響自己的日常生活、精神狀態及集中力，建議應盡早求醫。

抑鬱症惡化尋死徵兆

精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問指出，抑鬱症患者只要定期食藥複診，絕大部分都可以痊癒，但部分病人如再遇上重大打擊、自行停藥則有機會惡化。如何察覺抑鬱症患者有自殺傾向，陳仲謀指，除了長期失眠及對所有事情失去興趣和動力外，比較明顯是病人會在言語間透露尋死念頭，例如提到「唔想做人」、「做人無意思」等，而且會寫下遺言、遺書，默默地安排身後事，「例如將貓狗安排畀人照顧，將銀行卡、密碼交託畀家人等等」。除此以外，家人還可留意一個小細節：

「有一個很多人都會忽視的細節，就是抑鬱症患者，在家中突然『行唔安坐唔落』，不停在家中踱步『坐唔定』，而且表現得非常痛苦，這情況過往經常出現，反映他的病況可能已經很嚴重。」

一句說話恐有反效果

當抑鬱症患者情緒低落時，很多時家人、朋友都會不斷說鼓勵說話。陳仲謀醫生提醒，部分說話或會帶來反效果。他舉例指，很多時家人在勸慰時會對病人說「堅強啲」、「放鬆啲」、「好小事」，然而這些指導性、批判性說話，反而有機會病人情緒更差，「有些病人會覺得『咁小事我都應付唔到，即係我更加無用』。」他建議此時親友應避免給予太多意見，「以耳代口」充當聆聽者，讓其抒發情感，去了解病人的內心感受，並表示理解和體諒。

學童輕生前7大徵兆

本港近期亦出現不少學童輕生的事件。有精神科專科樂芷穎醫生曾接受訪問指，學童自殺現象其實一直存在，常見的原因包括學業壓力，特別是升中、高中選科、公開試等高危時間，因為學童在這些階段所面對的壓力會相對多，來源可能來自家長的期望、校方催谷成績的傾向或者學童對自己學業的要求。

她指出，學童在選擇輕生前有機會出現以下7大徵兆，呼籲家長及校方可多加留意：

1. 低調消極，不願見人

2. 說話負面

如「覺得自己沒用」、「成為身邊人負擔」

3. 身體無故不適，常缺課，不能專注等

4. 失去生活自理動力

如不願洗澡、進食、失眠

5. 在社交平台表達絕望、自責、死亡等負面內容

6. 學業成績突然一落千丈

7. 寫信向身邊人道謝，甚至告別

資料來源：精神科專科醫生樂芷穎

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