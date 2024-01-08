2024-01-08Text: 郭子豐
日本雜誌測試膠布大比拼！6款A級品牌唔易甩+彈性高！松本清這款上榜產品100塊僅需$11
相信大家都試過用膠布，貼好後很快就會因沖水或摩擦而脫落。日本雜誌《LDK》近日以4大標準評測15款膠布，比較各款產品的使用感、緊貼性、附著力和性價比，並挑選出使用感最佳的款式，當中包括松本清、S-Select、NICHIBAN等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售207日圓（約11港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。
4大標準評測各款膠布
《LDK》指出，膠布一般用於皮膚傷口上，而現時也有不同類型和尺寸，方便市民應付不同大小的傷口；此外，市面上亦有「水膠體繃帶」，能做到像急救繃帶的效果，幫助較大較深的皮膚傷口進行癒合。
《LDK》以4大標準評測各款膠布：
使用感：由受測員實際使用膠布，針對黏貼容易程度，以及黏貼後手指的活動程度進行評分。
緊貼性：由受測員實際使用膠布一天，根據膠布緊貼在皮膚上的時長進行評分。
附著力：把膠布黏貼在人工皮革上，再用測量儀器拉扯膠布以測試產品的附著力，根據測量儀器的負載數字進行評分。
性價比：根據購買時價格計算性價比。
15款膠布大比拼
《LDK》評測了市面上10款一般膠布及5款水膠體繃帶款式：
一般膠布
第1名
Kurashi Welcia - Born to Bend Adhesive Bandages
使用感 4
緊貼性 4
附著力 3
性價比 4
綜合評分 3.75
等級 A
第1名
松本清 - MK防水膠布（100片）
使用感 4
緊貼性 3
附著力 3
性價比 5
綜合評分 3.75
等級 A
第3名
松本清 - MK防水膠布（40片 M）
使用感 4
緊貼性 3
附著力 3
性價比 3
綜合評分 3.25
等級 B
第3名
S-Select - 防水膠布（55片 M）
使用感 3
緊貼性 3
附著力 3
性價比 4
綜合評分 3.25
等級 B
第3名
くらしリズム - 實惠型半透明急救膠布（M）
使用感 3
緊貼性 3
附著力 3
性價比 4
綜合評分 3.25
等級 B
第3名
NICHIBAN - CARELEAVES 護葉傷口膠布（30片 M）
使用感 4
緊貼性 4
附著力 3
性價比 2
綜合評分 3.25
等級 B
第7名
松本清 - MK易貼膠布（40片 M）
使用感 4
緊貼性 3
附著力 3
性價比 2
綜合評分 3
等級 B
第8名
S-Select - 透氣膠布（20片 M）
使用感 4
緊貼性 3
附著力 3
性價比 1
綜合評分 2.75
等級 C
第8名
くらしリズム - 防水急救膠布（20片 M）
使用感 3
緊貼性 2
附著力 3
性價比 3
綜合評分 2.75
等級 C
第8名
DAISO - Adhesive Bandages（防水 50片 M）
使用感 2
緊貼性 2
附著力 3
性價比 4
綜合評2.75
等級 C
水膠體繃帶
第1名
松本清 - MK超薄型人工皮敷墊（十字型）
使用感 5
緊貼性 5
附著力 4
性價比 3
綜合評分 4.25
等級 A
第1名
松本清 - MK超薄型人工皮敷墊（十字型）
使用感 5
緊貼性 5
附著力 4
性價比 3
綜合評分 4.25
等級 A
第1名
松本清 - 薄型水上工作專用膠布（12片）
使用感 4
緊貼性 4
附著力 4
性價比 5
綜合評分 4.25
等級 A
第3名
S-Select - 防水癒合膠布（十字型 10片）
使用感 5
緊貼性 5
附著力 4
性價比 2
綜合評分 4
等級 A
第4名
くらしリズム - 防水自然癒合膠布（10片）
使用感 5
緊貼性 3
附著力 5
性價比 2
綜合評分 3.75
第5名
BAND-AID - 超強癒合人工皮防水膠布（一般尺寸）
使用感 4
緊貼性 3
附著力 4
性價比 1
綜合評分 3
資料來源：《LDK》
Copyright ©《TOPick》、《晴報》
評測結果顯示，「Kurashi Welcia Born to Bend Adhesive Bandages 」和「松本清 MK超薄型人工皮敷墊（十字型）」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦；其中後者一盒有100塊，僅售207日圓（約11港元），十分抵買。
「Kurashi Welcia Born to Bend Adhesive Bandages 」擁有出色的彈性，受測員表示使用後也不影響手指彎曲，而且附著力甚高，故不輕易脫落。而且，其售價僅為428日圓（約23港元），以它一盒有70片而言，性價比甚高。
「松本清 MK超薄型人工皮敷墊（十字型）」擁有比一般膠布更強的附著力，受測員表示使用一天後也沒有任何脫落跡象，就算經過沖水也不影響產品附著力。其售價為525日圓（約28港元），考慮到水膠體繃帶本身售價較高，而且其附著力效果強，故性價比也良好。
轉載自: 晴報
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