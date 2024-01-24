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天文台預測本港本周氣溫急降，昨日（23日）市區氣溫最低7°C，新界再低兩三度，預測隨後一兩日天氣持續寒冷。有醫生曾提醒，冬日有3大猝死高危時機，其中包括洗澡前後，因此要注意室溫不能太低。消費者委員會（消委會）早前測試了市面上13款浴室暖風機，除了乾衣效能、電費等，亦比較其加熱表現；結果發現不同樣本暖風機溫度相差可逾16°C，其中有7款暖風機在加熱表現上獲得4分較高評分。

消委會和機電工程署早前分別委託獨立實驗室，測試各樣本的性能和安全。13個樣本包括6款窗口式、3款天花式和4款可移動式，售價由699元至4,350元不等。測試參考國際GB/T 22769，測試項目包括乾衣、加熱表現、氣流量、暖風溫度和寧靜程度等。

13款浴室暖風機評測

窗口式

1. 樂聲 FV-23BWN2H

售價：$3,580

安裝費：$500

產地：中國

加熱表現：4星

暖風溫度：42.8°C

總評：4星



2. 新朗 CV-88W

售價：$2,090

安裝費：$500

產地：中國

加熱表現：4星

暖風溫度：42.4°C

總評：3.5星



3. 草津 KBF-331RGSC

售價：$3.680

安裝費：$500

產地：日本

加熱表現：3.5星

|暖風溫度：42.4°C

總評：3.5星



4. 金章 ZBH1015

售價：$2.580

安裝費：$380

產地：中國

加熱表現：4星

|暖風溫度：41.8°C

總評：3.5星



5. 卓爾 SBH-103

售價：$1,180

| 安裝費：-

產地：中國

加熱表現：3.5星

暖風溫度：44.2°C

總評：3.5星



6. 金瑞典 JBH20

售價：$798

安裝費：-

產地：中國

加熱表現：3.5星

暖風溫度：42.3°C

總評：3星

天花式

7. 三菱電機 V-251BZ-HK

售價：$3,980

安裝費：-

產地：日本

加熱表現：4星

|暖風溫度：55.9°C

總評：4星



8. KDK 30BGCH

售價：$2,980

安裝費：-

產地：中國

加熱表現：4星

暖風溫度：39.6°C

總評：4星



9. Kohler K-77316H-MZ

售價：$4,350

安裝費：-

產地：中國

加熱表現：3.5星

暖風溫度：53.8°C

總評：4星

移動式

10. 德國寶 HTW-330

售價：$1,420

安裝費：-

產地：中國

加熱表現：4星

暖風溫度：52.9°C

總評：4星



11. 樂信 RA-BH205FY

售價：$980

安裝費：-

產地：中國

加熱表現：4星

暖風溫度：52.4°C

總評：4星



12. 伊瑪 INB-2023R

售價：$799

安裝費：-

產地：中國

加熱表現：4星

暖風溫度：48.8°C

總評：4星



13. Thomson TM-SHT-BH10

售價：$699

安裝費：-

產地：中國

加熱表現：3.5星

暖風溫度：43.2°C

總評：3.5星

資料來源：消委會

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

7款加熱表現出色

加熱表現方面，測試模擬於冬季為一間室內溫度為攝氏16度的浴室加熱，將樣本安裝或擺放在房間中央位置天花、窗戶或毛巾架上，並將樣本的暖風功能設定為最高級別，然後吹向一塊距離地面1.3米、塗上啞黑色並平放於房中心的木板，期間量度木板上5個特定位置和樣本面板上不同位置的溫度變化。

結果發現各樣本可吹暖目標位置的平均溫度由31度至54度、溫升時間由5分30秒至37分6秒不等，其中「三菱電機」、「Kohler」、「德國寶」和「樂信」的最高暖風溫度為50度以上。

另外，測試亦在模擬冬天室內（16℃）的氣溫下，在出風口放上特設的暖風收集喉管，以暖風和抽氣模式操作，量度樣本的最高氣流量和暖風溫度，結果顯示各樣本量得的最高暖風流量由每小時39至193立方米不等，移動式樣本的最高氣流量一般較低。同時各樣本最高出風溫度約40至56度，窗戶式樣本的最高暖風溫度普遍較低。

1款未能8小時內乾衣

針對乾衣部分，消委會將窗口式和天花式樣本以乾衣模式吹乾相同數量的濕衣物，包括5條棉質面巾、5件T裇和2條牛仔褲。測試容許的完成時限為8小時，結果除了「金瑞典」，其餘樣本均可在8小時內完成乾衣，乾衣速度由3.3至6.4小時不等，其中「樂聲」、「三菱電機」、「KDK」和「Kohler」表現較佳，獲得4分。

乾衣費用相差逾倍

乾衣時耗電和電費方面，消委會比較各樣本弄乾每公斤衣物的耗電量，發現「樂聲」、「三菱電機」和「KDK」耗電量低，獲得較高評分；「新朗」、「金章」和「卓爾」則僅獲2.5分。

假設用戶每月乾衣15次，每度電平均費用為1.8元，以測試量得耗電量最高的樣本計算，1個月花在乾衣的費用為167.4元，耗電量最低樣本的電費則為86.4元，消委會建議用戶在實際使用時調校時間掣或手動關機。

安全測試方面，消委會發現「卓爾」的接地線雖然已固定於金屬外殼上的螺絲柱，但外殼上的十字螺絲頭有機會被扭鬆；「金瑞典」以膠殼固定摩打金屬外殼的接線端螺絲，若膠料老化變形，有機會令接地端鬆脫，或影響接地效能，未能完全符合標準要求。

7款暖風機表現較佳

樂聲、$3,580，總評：4星

三菱電機、$,3980，總評：4星

KDK、$2,980，總評：4星

Kohler、$4,350，總評：4星

德國寶、$1,420，總評：4星

樂信、$980，總評：4星

伊瑪、$799，總評：4星

*資料源自2022年11月消委會報告，產品售價及品質或有變更

3大猝死高危時機

台灣重症醫學專科醫生黃軒曾在其Facebook專頁中指出，每當寒流來襲時，很多猝死個案不是在家中倒斃床上，就是倒在浴室、房間內。冬天時如果在房間內，溫度沒維持在18至20°C左右，或兩間房的溫差大於5°C，就要小心以下3大情况，「都是猝死的好時機」：

1. 脫光衣服

2. 洗澡前後

3. 睡眠當中

資料來源：台灣重症醫學專科醫生黃軒

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

因此，黃醫生提醒大家：「真的，別忘了，除了替自己保暖，也得替自己房間保暖！」







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