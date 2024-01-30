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感冒若不及時醫治，有機會致命。河北一名剛誕下二胎的女子，不慎患上感冒，不過由於她憂慮服藥會導致母乳影響孩子，因而一直拒絕求醫，在家中靜待自癒。不幸的是，她卻在5天後突然病逝，終年38歲。

綜合内地媒體報道，38歲的河北網紅媽媽任榮榮，平時經常在網上拍片分享哺乳育兒知識，吸引大批女性粉絲。她兩個月前更誕下二胎，不過她的丈夫日前卻突然發出訃告，悲痛表示：「愛妻在1月24日晚8點45分離世，1月26日已經舉行遺體告別儀式。」，消息一出震驚一衆粉絲。

報道指，任榮榮離世前5天曾經出現感冒症狀，從她當時發佈的一條影片中可見，她的聲音已相當沙啞，但她表示由於正值哺乳期，擔心自己一旦服藥會影響母乳，繼而再影響兩個月大幼女的身體健康，因此她決定不服藥，選擇在家中等待身體自癒。

不少網民紛紛對任榮榮的離世感到痛心和不解，認為她雖有不少育兒經驗，卻缺乏基本生活常識，更因此喪命。還有網民感嘆任榮榮生前既要照顧孩子，又需做家務，太過逞强，最終沒有照顧好自己導致悲劇；更質疑其老公及奶奶為何沒有關心問候。

網民有乜講？

1. 生命好脆弱，節哀。

2. 可惜了，怎麼不去醫院？

3. 生病不能餵小孩，會交叉感染，逞甚麼？自己都保護不好，怎麼保護小孩？悲劇啊！

4. 不管是懷孕期間還是哺乳期生病了一定要看醫生吃藥，不要硬抗！我懷大女兒咳嗽三個月，喝了5瓶咳嗽藥水，這些都是醫生允許的條件下開的，孩子很健康。自己的生命才是最重要的，自己都沒命了孩子能幸福嗎？

5. 女人還是要愛自己多一點。甚麼叫月子裏為了不影響老公休息，堅持一個人照顧倆小孩。這老公也能休息的心安理得嗎？讓坐月子的老婆一拖二？還這麼年輕，這是生生把自己累死的吧！

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1月至3月為冬季流感高峰期

家庭醫學專科醫生趙志輝早前接受訪問，表示流感疫苗是季節性人類流感疫苗，主要預防一年內兩個流感高峰期，包括冬季的1月至3月及夏季的7月至8月，一般情況下每年都需要接種流感疫苗針，可預防甲型流感及乙型流感。

8類人士較高危

據衞生署衞生防護中心（中心）轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

季節性流感8類人士較高危

1. 6個月至11歲兒童

2. 50歲或以上人士

3. 醫護人員（包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員）

4. 居於護理院舍（例如安老院舍和殘疾人士院舍）的人士

5. 孕婦

6. 長期病患者

7. 家禽業從業員

8. 從事養豬企屠宰豬隻行業的人士

資料來源：疫苗可預防疾病科學委員會

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流感徵狀似新冠 病徵或更快更急

家庭醫生林永和接受訪問時指出，8月後步入本港流感高峰期，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

出現3種情況應即入院

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

● 含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

● 出現抽筋／持續嘔吐

● 神志不清／步履不穩







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