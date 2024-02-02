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北上盡情玩樂，都要注意食用安全！深圳一間網紅食肆，日前被網民揭發將食客吃剩的米飯「回收」，再重新供應，引起關注和批評。而店方就傳言主動解釋，卻又引起另一場輿論風波。

綜合内媒報道，起家自湖南長沙、主打傳統湘菜的網紅食肆「笨羅卜」在全國有12間分店，且有「排隊王」之稱，食客常常要等候2小時或以上才能入座。然而，該人氣火爆的食肆日前卻被網民爆料，其深圳分店出現食安問題。網民在周日（1月28日）拍攝影片，稱在用餐時發現店舖員工將食客吃剩的米飯重新裝入飯煲，加熱之後再供應給其他食客；做法遭批評是極不衛生。

而同樣的爭議也曾在2021年出現在湖南長沙分店。當時有食客也目擊到員工將顧客吃剩的飯重新倒入電飯煲，等下一桌食客入座後，又重新盛出給食客，一番操作令人目瞪口呆：「瞬間倒胃口。」

店家自辯反惹衆怒

面對爭議，「笨羅卜」深圳店負責人於周一（1月29日）主動回應，坦承是員工失誤，錯將員工餐倒入了給顧客準備的飯煲内。店家解釋，顧客吃的米飯都是盛在保溫桶內，而店舖本著「節約糧食」理念，員工會將顧客沒吃完的米飯，或保溫桶內沒有被盛完的米飯「回收」，裝進另一個電飯煲供員工食用，稱「飯是很乾淨的」。

不過，店方的解釋完全不被網民埋單，紛紛斥責店家做法是刻薄員工，「無論是誰都不應吃剩飯」：

網民有乜講

1. 員工做錯甚麼要食剩飯？

2. 就算是員工也不應吃剩飯

3. 難保食客沒有弄髒米飯，怎可以回收再吃？

4. 一碗碗上米飯很難嗎？根本不應一桶桶打飯給客人，製造浪費。

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