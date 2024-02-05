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很多人以為「耳鳴」只是一種反映聽力退化的耳疾，但其實成因大多與心緒不寧有關。本港註冊中醫師李廣冀（柴醫）接受訪問，就指出不同體質的耳鳴患者大致可區分為4大証型，又教大家如何透過日常按摩紓緩及預防耳鳴、保護聽力。

耳鳴全日發作 中藥、針灸治療助改善

柴醫分享近期一宗病例指，一名45歲女患者在2022年12月時曾第二次確診新冠肺炎。至2023年10月，她某日突然出現雙側耳鳴，聲量巨大，而且全日發作，非常影響情緒。患者先後求診耳鼻喉科，排除是鼻咽癌；惟聽力開始退化，其母親亦有同樣問題。

患者在2023年12月開始求診中醫，醫師發現其脈象沉滑，舌診暗紅苔白膩，屬於「肝火上擾証」，建議內服中藥及針灸。治療一星期後，病情明顯減輕；服中藥2星期，耳鳴聲響減弱；針灸治療大約8至10次，情況穩定。至今大約隔日發作一次，耳鳴聲音受控。

耳鳴4大証型

柴醫首先表示，耳鳴可分為2種不同表現：

「耳鳴有分『實證』和『虛證』。『實證』的耳鳴，聲響很大，似風吹雜聲，如風筒、冷氣聲等嘈雜，在短時間忽然出現。患者肝火上炎、痰熱上擾，熱氣衝上頭部，導致頭昏腦脹或口苦症狀。而『虛證』則是長時間出現，尤在安靜晚上會聽見類似高音蟬鳴聲。」

他再引述典籍指：「宗脈虛損不足」、「陽氣萬物上盛」為耳鳴成因。據統計，耳鳴患者中有77.4%存在各種負面情緒問題，其中第一位是思慮過多（50%），其次是易焦慮（43.5%）的情況；也有部分人是情緒敏感、易怒（32.3%）體質。

不同體質的耳鳴患者，病情表現不盡相同。4大証型如下：

耳鳴4大証型

1. 肝火上擾証

● 主症：耳鳴多在情志抑鬱或惱怒後發生或加重，口苦，面紅或目赤，頭痛或眩暈。

● 次症：咽乾，尿黃，便秘，夜寐不寧，胸脅脹痛，舌紅苔黃，脈弦數有力。

2. 痰濕中阻証

● 主症：耳鳴，頭重頭暈，或見頭暈目眩，胸脘滿悶。

● 次症：耳中脹悶，咳嗽痰多，口淡無味，大便稀溏，舌淡，苔白膩，脈弦滑。

3. 脾胃虛弱証

● 主症：耳鳴，每遇疲勞後加重，疲倦無力，面色無華，食欲不振。

● 次症：脘腹脹滿，大便稀溏，聲低氣怯，心緒不寧，舌質淡紅，苔薄白，脈細弱。

4. 腎精虧虛証

● 主症：耳鳴呈持續性，安靜時尤甚，頭暈眼花，腰膝酸軟。

● 次症：虛煩失眠，夜尿頻多，髮脫齒搖，舌紅少苔，脈細弱或細數。

資料來源：註冊中醫師李廣冀（柴醫）

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

改善體質有助緩解耳鳴症狀

柴醫引述耳鳴相關研究指：

「耳鳴並非只是軀體疾病，而更多認為是心身疾病。」

在耳鳴的4大証型中，患者佔比最多的是「脾胃虛弱証」。而中醫學認為「多思傷脾」，可見兩者相符。故治療過程中改善脾胃功能，對於減輕耳鳴症狀恢復聽力損失，或有一定幫助。

另外，中醫臨床工作中發現，多數耳鳴耳聾患者，存在睡眠質量差問題。故認為預防、治療本病時，改善患者睡眠情況，可能對緩解患者耳鳴、提高聽力情況有一定幫助。

紓緩及預防

柴醫教大家3個日常可做的簡單按摩方法，有助紓緩耳鳴症狀，及預防聽力退化。

紓緩耳鳴方法一

鳴天鼓

步驟：

1.雙手抱頭按住耳朵，手指放在腦後；

2.雙手食指撥動中指，敲打頭部，會聽到響亮聲音；

3.動作做3-5分鐘，鬆開手就會感覺豁然開朗，耳鳴聲減輕

紓緩耳鳴方法二

按摩「聽宮穴」

步驟：

1.耳屏穴位，張開口會凹陷進去；

2.按摩3分鐘。

預防耳鳴

按摩雙耳

● 按摩耳朵可預防聽力退化

來源：註冊中醫師李廣冀（柴醫）

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