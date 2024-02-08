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臨近農曆新年，不少人大掃除過後都會頸緊膊痛；但若想去按摩放鬆一下，就要小心勿墮中風危機。台灣一名46歲女子日前大掃除後因肩頸痛而去按摩，未料數日後出現右眼視力模糊、頭部劇痛等症狀，求醫揭患內頸動脈剝離險中風，需緊急進行支架植入手術。醫生提醒，肩頸按摩時切忌按壓頸部位置，按摩後頸位置亦需注意力道，否則恐致血管、動脈及神經損傷等問題。

按摩3日後右眼單側視力變模糊

綜合台媒報道，衛生福利部台北醫院日前分享上述病例，指該名女子於大掃除後出現肩頸疼痛，因此去按摩放鬆身心。未料3日後右眼出現視力模糊、另外伴隨肩頸疼痛及頭痛症狀，而血壓亦飆升至200mmHg，故緊急趕到急症室求醫。

醫生進行電腦斷層掃描檢查（CT Scan）檢查後未有發現緊急問題，加上事主視力短暫恢復，因此便回家休息。事後她的頸部持續出現痛楚，故又轉往神經內科求診。

肩頸按摩致動脈嚴重剝離

衛生福利部台北醫院神經內科醫生吳俊毅表示，事主問診時提及自己3日前曾做過肩頸按摩，按摩後右側頸急劇疼痛，且有右眼視力模糊、視野變暗等症狀，故懷疑對方出現內頸動脈狹窄的問題。他立即為事主安排頸部血管超聲波檢查及腦部磁力共振檢查，最終發現右側內頸動脈嚴重剝離，造成血管狹窄、血流不足。

所幸事主大腦組織未有壞死，經評估後接受頸動脈成形及支架放置術後，大腦血流明顯改善，視力、肩頸痛及頭痛症狀亦於術後1個月內漸漸恢復，術後並未有出現神經功能受損後遺症。

內頸動脈狹窄恐誘中風危機

吳醫生解釋，單側視力模糊及血壓高，皆屬內頸動脈狹窄常見症狀，嚴重者更會引發單側肢體無力等腦中風危機。過住曾有病人於按摩時遭受錯誤角度、施力不當的治療，導致肩頸疼痛、手腳無力，之後更有動脈剝離等症狀，此時如果出現缺血及血栓情況，恐會有中風、偏癱危機。

他續指，內頸動脈狹窄是由於內頸動脈內膜出現裂縫，導致血液滲入內壁及外壁間縫隙，令到血管內外壁剝離。此時漏血的血管壁將形成假腔，令到血管收窄、腦部供血量大減，產生缺血如視力模糊、看不清的症狀。

按摩不當可導致嚴重後果

吳醫生強調，年輕人打球頭部受撞擊、劇烈扭轉頸部等所造成的外傷，皆有可能引起內頸動脈剝離，故建議大家出現頸緊膊痛時，要注意按壓力道，並且避開頸動脈竇（carotid sinus）結構，以免造成暈厥、血管剝離、甚至腦中風。

該院復健科醫生黃尚阡強調，人體正面的頸部兩側，在左右頸動脈延伸往喉結方向的範圍，是「按摩禁區」。肩頸不適想要按摩放鬆時，可以按摩後頸部或肩膀位置，力道亦應該盡量輕柔，切勿快速、大力轉動頸部，避免誘發血管受傷、動脈受壓迫，甚至是神經損傷、癱瘓等風險。

推拿不受傷3大要點

中大中醫學院及中西醫結合研究所客座副教授林冠傑醫師曾接受訪問指，一般因為疲倦而進行推拿按摩並無問題，但如果持續有頸痛、手腳面部麻痹及暈眩等問題，就不要貿然按摩，宜先找專業中醫師診斷，「腦部是靠椎動脈供血，但有些人可能先天只有一邊椎動脈，在按摩推拿時如果力度不當，便可能誘發椎動脈血管壁內膜撕裂而中風。」

林醫師續指，如果本身有頸椎病或骨刺多，推拿時更就著特定痛點而不斷大力按壓，可能會弄巧成拙，「很多人以為越痛的地方，越要大力及持續按壓，但其實未必，尤其是頸椎附近的肌肉，太接近椎動脈，用力不當反而可能招致椎動脈撕裂，而如果本身曾經試過輕中風，更可能會誘發另一次中風。」

想享受按摩推拿，但又不想招致腦中風，林醫師建議大家要留意以下3大要點：

1. 勿集中痛點按壓：推拿按摩不是越大力越好，也不應集中在某痛點做太多及太繁複按壓，按壓範圍應是由遠至近，先由痛點附近的肌肉適當地按鬆，然再到痛點按壓，力度亦應該淺入深，效果較佳。

2. 頸椎按壓不宜用力：頸椎位置涉及椎動脈，故即使頸椎疲勞，亦不應太大力按壓，尤其是頸椎第五、六節，建議在大範圍的肌肉按摩，而在耳仔、耳仔附近及後腦位置都不適宜太用功按壓。

3. 留意有否暈眩麻痺：按摩推拿前要留意除了肌肉疲倦外，是否有伴隨其他徵狀，例如頭暈、眼花、手腳麻痺等等；如有此等徵狀，建議勿胡亂按壓，宜找中醫師進行診斷。