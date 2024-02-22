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生老病死是人生必經階段，不論是病患或照顧者，都需要學會包容和接受。一名港女近半年發現父親自退休後，出現疑似腦退化症的症狀，突變的性格和生活習慣，慢慢影響家庭關係，導致家無寧日。面對父母常為日常小事爭吵，女兒對於未來要照顧父親感到迷惘和無力，表示:「幻想到將來會咁樣就好想喊」，遂向網民求助。

疫情退休是導火線

該名港女日前（16日）於網上討論區「Dcard」以「老竇疑似開始有老人癡呆」向網民求助，指60多歲的父親一向開朗健談，「好多朋友，又咩都識少少咁」，只是性格比較大男人，但家庭關係不俗。直到疫情爆發，父親不幸在疫情初期失業，故順水推舟退休。但自從父親退休後，經常待在家裏無所事事，亦不會幫忙分擔家務，家庭關係每況愈下，

「自從佢退咗休之後就成日喺屋企無所事事，就算喺屋企都好又唔幫我阿媽做家務，所以近呢幾年嘅家庭關係好差，幾乎每日都同阿媽嘈交。」

現6徵狀疑患腦退化症

近半年開始，女事主發現父親身體開始出現異狀，「呢半年佢開始出現疑似老人痴呆嘅症狀」。她指，父親脾氣變得暴躁和固執、記性差、喜歡囤物，甚至偷錢。自理亦相繼出現問題，如多月不願洗澡，直到身體傳出惡臭等，故懷疑父親患上腦退化症。

1. 不斷重複同一句說話十幾廿次

2. 變得好硬頸，15分鐘前提咗佢嘅嘢，佢可以即刻唔記得，又例如佢會將個電視較到勁大聲，幫佢較細聲啲佢轉過頭又較返大聲

3. 脾氣好暴躁，例如我阿媽只係問吓或者提吓佢嘢，佢第一句就講：死咗佢算啦你

4. 一、兩個月唔沖涼，話自己冇乜出汗所以唔洗沖涼，連底衫褲都可以唔換……臭到我要閉氣先行得出廳

5. 成日喺街執啲來歷不明嘅嘢返屋企，如揮春、衫褲，我會知係因為佢啲揮春係寫坐初X啟市

6. 拎晒啲退休金買埋晒啲垃圾保險，又成日買啲唔等使嘅嘢返屋企，如珠鏈、古代硬幣，買到成箱都係，冇錢就問我屋企人借，但係借完又係繼續買呢啲嘢，甚至佢會趁我屋企人瞓覺嘅時候偷佢（屋企人）銀包嘅錢

女事主指自從父親退休後家無寧日，「日日喺屋企聽阿爸阿媽嘈交真係好攰」。最近情況變本加厲，故考慮帶父親求醫檢查，但「佢實在好硬頸，絕對會話自己冇病」。女事主感無助，遂網上發文向網民求助。

網民同情遭遇 建議及早就醫

帖文下有不少網民留言安慰和支持女事主，指女事主父親的情況是典型腦退化症的症狀，建議他及早求醫。亦有網民以過來人身份建議女事主可以帶父親到長者中心參加活動，可以「擴闊下佢社交圈子，唔使成日喺屋企咁悶」，中心職員亦可以幫忙留意父親的情況，一步步協助他接受自己患病。女事主其後回覆網民留言，感激網民出手相助，表示會盡力勸父親接受治療，但坦言：

「阿媽年紀都唔細，我同其他屋企人又要返工返學未必成日喺屋企，諗起我阿媽未來可能要照顧佢就覺得好辛苦」。

網民有乜講

1. 有親戚屋企有人腦退化，呢個病對自身和身邊人都係好大挑戰，精神上同埋體力上都系，旁人係好難明白，加油！

2. 要做好準備，你一畢業出嚟做嘢，就需要你媽媽長期屋企照顧佢，因為佢哋會唔知道自己做緊咩，性格大變，同埋好多行為退化成小朋友。

3. 絕對有典型症狀，建議求其搵啲傷風感冒做藉口帶佢睇醫生先。

4. 認真答，搵定老人院先，唔係個個都搞得掂，照顧者個壓力係好大。

5. 屋企人幾年前都發現有認知障礙，推介你可以試下買智敏捷比佢飲，價錢係有啲貴，不過我屋企人飲左幾年覺得唔錯。

6. 講真，我覺得睇醫生都係主要攞藥食，見社工更加無用，都係靠屋企人嘅愛心更加好。

7. 唔建議剩係叫媽媽照顧，前期都OK，特別後期真系一個人身體會垮，要做好請工人或者有其他屋企人準備就最好。

8. 認知障礙係冇得醫，只可以減慢退化速度。

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拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

認知障礙症常見症狀

早期第1至2年

在此階段，家人和朋友通常會以為是年紀漸老而出現的正常老化過程而難以察覺

● 失去短期記憶

● 表達或理解抽象事情時感困難,如表達身體不適、心情感受等

● 情緒或行為變幻無常

● 學習新事物及跟隨複雜指令感困難

● 判斷力減退

● 基本自理活動仍能應付，但需旁人提醒

中期（第2至5年）

隨著病情的進展，患者早期的困難會更加明顯

● 混淆遠期記憶和現實情況記憶

● 偶有詞不達意的情況

● 行為性格轉變,或會容易情緒不穩

● 需別人協助日常自理活動

晚期（第5年後）

幾乎完全依賴別人，不能自我照顧

● 記憶缺損，連熟悉的人和事也會忘記

● 身體活動及精神狀況出現衰退

● 未能有效表達及溝通

● 不能處理日常生活

● 需要長期照顧

● 生理時鐘混亂

資料來源：醫管局智友站

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