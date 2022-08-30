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香港生活節奏快和工作壓力大，臨床上有不少人有不同程度的失眠問題。在中醫角度失眠有虛實之分，究竟我們要如何預防失眠呢？今集會跟大家一一解構！

註冊中醫師 楊明霞

何謂失眠？

臨床上失眠有分數類的，首先是看入睡有沒有困難，如果需逾30分鐘才入睡算是失眠，很容易入睡卻容易「醒瞓」也算失眠。另一方面，如果你容易入睡、過程又不會醒，但是早上起床仍感疲倦 ，好像電話未充足電一樣，這種情況也算是失眠。

一般來說失眠有虛實之分，所謂實證，有時吃得太飽滯，我們有說胃不和則臥不安，吃得太多食物會令失眠問題加重。另一方面，有肝氣鬱結或情緒鬱悶等情況，有時因為某些煩惱解決不到或是心情較低落都會影響睡眠質量。至於虛證方面屬長時間性，例如氣血虛弱的人士，因氣血養不到心神而睡得不好，以心脾兩虛的人多見；心腎不交的失眠都常見，睡覺前覺得心煩氣燥之外亦會有腰痠腳軟、尿頻等問題。

失眠對身體有甚麼影響？

長年累月睡得不好會傷及五臟六腑，例如睡得不好會變得氣虛血弱，說話聲音較細、有氣無力、易感冒。另一方面，睡得不好亦會傷及脾胃久而久之會令人易飽滯、飽脹， 甚至有胃痛、胃脹和胃氣等問題。睡得不好在肝臟亦會有反映，長期睡得不好就如惡性循環般，心情會變得不好，心情差就會直接影響睡眠質量，導致容易肝氣鬱結和情緒鬱悶。另一方面，我們有說久病及腎，長期睡得不好都會令腎氣虛弱，長久會變得易尿頻、尿急、腰痠和腳軟。

有甚麼方法改善睡眠質量？

如果想睡眠質量好，不妨在睡前浸一浸腳。因為腳是人的第二個心臟，可以幫助通經活絡和加強睡眠質量。如果想通經活絡的效果更好，建議加點紅酒、白醋或鹽助通經活絡。紅酒和白醋可以幫助活血化瘀，另外我們有說鹹味入腎，加入鹽可以幫助養腎氣！當然加之前要留意自己有沒有皮損，如有瘡瘍腫毒或是損傷皮膚就用清水浸，浸腳的時間亦不可太長，大概5至10分鐘就可以，而暖水的溫度則自己感覺適合便可，患高血壓的人士建議水不要太熱。

（圖片來源︰iStock）

另外，我建議在睡前3至4小時盡量不做太多運動，因為做太劇烈運動會令交感神經活躍，久而久之就會令人亢奮，臨睡前做太多運動就會令睡眠質量不好。

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