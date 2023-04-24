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人體骨骼由206塊骨頭及超過200個關節組成，結構複雜，無論是大關節或細關節，都有機會出現炎症。關節炎種類繁多，最常見包括退化性關節炎及類風濕性關節炎，雖然兩者病徵相似，但成因不同，治療方法亦有分別，所以要有效對付關節炎症，必需先找出真正病因，延誤治療，有機會帶來不可逆轉的關節問題。

骨關節炎成因各有不同

退化性關節炎主要與退化有關，較常出現在大關節，例如頸、腰及膝蓋位置，炎症一般由關節使用不當或過度勞損引起，導致關節軟組織受損，繼而發炎。患者以長者為主，近年亦有年輕化跡象，通常與體重過重、運動過量、或長期進行重複性動作有關。至於類風濕性關節炎，則與免疫系統疾病有關，成因主要是遺傳，較常在30至50歲的女性身上出現，其症狀雖與退化性關節炎相似，例如紅腫、發熱、疼痛，但症狀較常在小關節出現，例如手指與腳趾，然後逐漸擴散到手腕、手肘、踝腳、膝蓋等大關節。無論是哪一種關節炎，若沒有及時接受治療，均有機會導致關節變形，影響活動能力。值得留意的是，類風濕關節炎因免疫系統出現問題而錯誤發出攻擊引起，所以身體其他器官亦會受到牽連，有可能破壞肝臟及腎臟功能，嚴重時更需要洗腎，所以絕對不能輕視。

無論是退化性或類風濕性關節炎，若沒有及時治療，均有機會導致關節變形，影響活動能力。

對症下藥防病情加劇

治療方面，醫生會根據患者的類別而制定治療方案。對於退化性關節炎，一般會採取保守治療，例如適度的運動、減重，及配合消炎、止痛藥物或在關節內注射類固醇、透明質酸，若情況未有改善，則會考慮手術治療。至於類風濕性關節炎，除了以消炎、止痛藥助患者紓緩炎症，減輕痛楚，首要工作是對症下藥，從源頭着手，處理免疫問題。

最後，提醒各位患者，雖然新一代消炎藥具有良好的消炎、鎮痛療效，而且較少機會出現潰瘍和上消化道出血等不良副作用，不過仍須根據醫生指示服用及配合醫生制定的治療方案。謹記切勿自行服用止痛成藥，曾有個案因胡亂服藥而令胃部出現潰瘍，而患者亦因為延誤治療令病情加劇。





醫生會根據患者的類別而制定治療方案，患者切勿自行服用止痛成藥，以免延誤治療令病情加劇。

骨科醫生

何嘉棋





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HK-MEN-082022-334(Apr/2023)

HK-CXB-110046 Apr 2023







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