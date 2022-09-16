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所謂「民以食為天」，每逄大時大節總是離不開傳統食品: 新年的年糕、元宵節的湯圓、端午節的糉子，以至中秋節的月餅等，傳統節日食品成為了我們獨特的飲食文化，陪伴每個人渡過人生的不同階段與歲月。說到月餅，近年市面上推出的月餅種類繁多，由傳統的雙黃白蓮蓉月餅到冰皮月餅、雪糕月餅、奶皇月餅、甚至威靈頓月餅等……這些美味驚喜都為不同人士帶來不一樣的中秋體驗，而筆者與團隊也過了一個既有意義又難忘的中秋節。

今年的中秋氣氛並沒有因為疫情關係而變得冷清，我們院舍上下都為籌備中秋晚會而努力，為的就是希望給住客過一個難忘的中秋夜，在過去的周末，筆者到所工作的安老院和住客慶祝中秋，一起猜燈謎、合唱懷舊經典「月亮代表我的心」，當然不少得品嘗傳統食品，同事把各種月餅放在一起，當中有狀似「布丁」印有「花好月圓」的「軟餐月餅」更是大受歡迎，這些以軟餐酵素製成的月餅與傳統月餅不論外型及味道都十分相似，口感較軟、容易進食。除了給有吞嚥困難而有進食軟餐需要的住客外，不少住客更把它當為「布丁甜點」吃得十分滋味，大家都過了一個難忘的中秋夜。

今年中秋氣氛並沒有因為疫情關係而變得冷清，

反而院舍更各出奇謀，為一眾長者帶來節日的溫暖。

中秋晚會當晚，我們把各種月餅放在一起，

當中有狀似「布丁」印有「花好月圓」的「軟餐月餅」更是大受歡迎。

新冠後遺症 : 不容忽視吞嚥困難

回想起來，今年已是新冠疫情下第三個中秋，第五波疫情更有達9成的安老院曾出現爆發情況，令不少長者染疫。早前有報導指出吞嚥困難是其中一個新冠後遺症，令一些本來正常吞嚥的長者，確診後出現不同吞嚥困難徵狀，因此而進食時容易嗆到，甚至需要由正常餐膳轉為吃糊餐或碎餐，但是這些被打成糊狀或剪碎的食物都會破壞食物原型，令食物賣相變得不討好之餘，更會影響長者食欲，長遠來說營養攝取不足更會影響免疫力。新冠疫情除了帶來身體上的後遺症外，心理健康更是不容忽視，有不少院舍就趁著中秋佳節各出奇謀，為一眾長者帶來節日的溫暖。

院舍同心 軟餐月餅創造美好回憶

今年中秋節，我們聯同旗下3間院舍以及來自不同機構的 9間安老院舍，包括九龍盲人安老院、盲人輔導會朝陽中心、屯門盲人安老院、元朗盲人安老院、白普理盲人護理安老院、仁愛堂田家炳護理安老院、博愛醫院賽馬會護理安老院、以及博愛醫院戴均護理安老院，一起為院友製作了月餅軟餐，讓更多長輩重拾節慶和飲食樂趣，令今年中秋別具意義。

多間院舍分別利用軟餐酵素製作不同口味的月餅，

多款不同口味令長者重拾飲食樂趣（圖片來源 : 香港盲人輔導會）

過去中秋節我們也曾把「軟餐月餅」送到隔離中心或醫院，希望為吞嚥困難人士帶來節日的歡樂，今年很高興看見各家院舍同心令「軟餐月餅」更為普及，多間院舍分別利用軟餐酵素製作不同口味的月餅，包括奶皇、豆沙及蓮蓉味，口味多元化有不同選擇，在製作過程中，院舍職員以至廚師更把祝福心意傳遞於每個「軟餐月餅」之中，讓長者能在佳節品嚐傳統美食之餘，亦可重拾昔日慶祝節日的歡樂。

軟餐「全齡化」 擺脫年齡限制

全齡設計產品近年開始興起，意即於人生不同階段都能使用，多用於家居設計與生活輔具，筆者不禁突發奇想 : 既然每個人都喜歡美食，全齡設計又可否應用於食物上呢 ? 在過往推動軟餐文化的路途上，不少人都把「軟餐」與長者掛勾，覺得必定是患有吞嚥困難的長者才可進食，然而軟餐並不應標籤長者才可進食的餐膳，而是提供另外一種選擇。

記得中秋晚會當晚，大家在中秋燈籠裝飾下一起品嘗「軟餐月餅」，「這口感好像布丁呢! 可以把它當飯後甜點！」二十出頭的年青同事笑說: 「 對喔！喉嚨痛時進食就最好不過啦 ! 」另一位院友回應說，笑聲此起彼落，那一刻「軟餐月餅」不再只是吞嚥困難人士的餐膳，而是在這疫下中秋我們所有人的美好回憶。

從事安老行業，應對高齡化社會的急速轉變固然重要，更重要的是如何從高齡走向無齡世界，以「全齡化」突破年齡界限，擺脫年齡賦予的框架，從而看見各種不同的可能性。但願「軟餐」於未來能像節日食品一樣，為不同人士創造美好回憶，成為一種飲食文化。

我們團隊能與住客一起品嚐傳統食物，歡渡節日，

令今年中秋別具意義

作者簡介：安老職人 羅凱寧Stephanie

職人（Shokunin）一詞源於日文，是一種透過自己熟練的技術與雙手打造作品／產品的職業，願意花時間鑽研每個細節，專注於每件事並做到最好，所以大多一輩子只做一件事，把這件事做精做細。加入安老行業多年，並曾走訪世界不同地方考察的文化村董事總經理羅凱寧Stephanie，相信「職人精神在細節，更在生活」把精神體現在安老行業，希望透過一些生活日常的分享，打破坊間對安老服務的刻板印象，將傳統的安老概念重新定義。







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