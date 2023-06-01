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由亞洲養老產業聯盟（Ageing Asia Alliance）舉辦、新躍社科大學（Singapore University of Social Sciences）協辦的第十四屆亞洲安老創新論壇暨國際養老節於本月24至25日假新加坡濱海灣金沙會議展覽中心（Marina Bay Sands）舉行，這項年度盛事吸引100位嘉賓主持講座，100個參展商及5,000名參加者合共代表超過50個地區參與，成為每年業界的觸目盛事。除了論壇、安老服務和產品的展覽攤位外，還有多項獎項吸引亞太地區養老機構參加，每年的舉行的頒獎典禮更被譽為「亞太區安老奧斯卡」。 亞太區安老奧斯卡圓滿落幕，37個參賽項目中，香港安老代表機構獲得超過15項提名及5個得獎項目，成績彪炳。

筆者很高興上星期參與這個亞洲安老界盛事，新冠疫情讓實體論壇闊別了整整三年，但並沒有令安老行業發展變得怠慢，透過不同國家分享，更了解到各國正努力迎接全球養老新趨勢，社會大眾開始意識到長壽除了生命長壽（life expectancy）以外，健康長壽（health expectancy）及成功長壽（successful ageing）才是關鍵。

日本福岡100（Fukuoka 100） : 打造享受100歲人生的社會

說到健康長壽，必須提及福岡100（Fukuoka 100）計劃的分享，隨著人均壽命不斷上升，正當我們迎來「100歲時代」之際，作為日本最宜居的城市之一，九州最大的城市福岡市正在創建一個「百歲人生」的健康社會發展模式。

2017年福岡市提出了名為「福岡100」（Fukuoka 100）的具體行動計劃，被認為是日本第一個在應對老齡化問題上直接列出「行動清單」的城市。希望在超老齡化社會打造「可持續發展、高品質生活的城市」， 從長者生活的各種細節入手，這份清單上的「行動清單」包括定期舉辦上網培訓及健康講座，教授與患有認知障礙患者的溝通和照顧方法; 為了讓認知障礙患者可以無壓力、安心生活的生活環境，更製作了認知障礙友好設計指南，並將這種設計引入公共設施。在社區設立小型 「健康產品便利店」。原本普通的一家便利店參與養老事業後引入了測量血壓等保健服務，有效利用了現有資源。「福岡100」同時亦加強老年人就業信息，宣傳致力於幫助老年人實現再就業、擴大支持長者就業的公司、為老年人提供就業培訓支持等，讓長者從被幫助，轉變成幫助別人的人。

經過近幾年的努力，根據官方網站消息，目前福岡市已經完成了清單上的 100 個任務。福岡市著力營造一種全民參與養老的社會氛圍，這不僅只是養老產業的事，而是全社會和所有人的事。因行動計劃的參與者幾乎涵蓋了企業、普通市民、研究機構、醫療單位等。「福岡100」之成功在於利用先進技術服務養老事業的同時，亦加強個人與社區、社會的聯結，同時兼顧長者對醫療和長期護理的需求與社會經濟的發展需求，這應對老齡化挑戰，除了硬件建設，更需要是構建居家安老和社區配套的支援，減輕社會壓力同時也能幫助長者維持熟悉的生活方式。

為了營造認知障礙患者可以無壓力、安心生活的生活環境，福岡市製定了《癡呆症患者設計指南》，旨在為癡呆症患者創造更舒適的環境。( 圖片來源: 福岡100 )

「福岡100」同時亦加強老年人就業信息，宣傳致力於幫助老年人實現再就業、擴大支持長者就業的公司、為老年人提供就業培訓支持等。讓長者從被幫助，轉變成幫助別人的人。( 圖片來源: 福岡100 )

根據官方網站消息，目前福岡市已經完成了清單上的100個任務。營造了全民參與的社會氛圍，這不僅只是養老產業的事，而是全社會和所有人的事。( 圖片來源: 福岡100 )

預防勝於治療 : 芬蘭FINGER 計劃

談到建構長者友善社會，不得不提及全球蟬聯第五年「最快樂之都」的芬蘭，芬蘭早年已坦言社會由兒童成長開始已灌輸健康成長的重要性。他們會提供優質的日間托兒所以及提供健康餐膳，同時重視工作與生活的平衡，製造跨代共融的機會，持續改善並去除老齡化的標籤。作為阿滋海默症協會（Alzheimer’s Association） 40個國家其中之一的芬蘭，早於2010年已就預防及延緩認知障礙作研究，這個名為FINGER的計劃（Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability，FINGER）強調預防認知障礙從改變生活方式開始，其計劃目標是評估改善飲食、進行體能運動及心智訓練對於促進認知健康的效果，同時提供定期健康諮詢並檢查心血管健康。

計劃長達兩年、為1,270位芬蘭有認知障礙風險的高齡居民（60至77歲）提供營養飲食指導、運動、腦部訓練、血管健康管理等，旨在預防腦部退化，主要提升腦部能力，生活能力（ADL）、建立健康生活方式、預防慢性疾病等，研究發現參與研究的民眾體力與認知功能均有顯著進步。此研究證實認知障礙高風險人士，只要給予積極、多管道的介入措施後，認知功能可以獲得明顯改善，早期預防有其重要性。

芬蘭FINGER 計劃分享表示認知障礙高風險人士，只要給予積極、多管道的介入措施後，認知功能可以獲得明顯改善，早期預防有其重要性。

芬蘭的研究實例證明了預防勝於治療的重要性，而近年很多國家都在「重預防、輕治療」的社會及醫療政策上著手。而香港方面，行政會議成員林正財醫生也在亞洲安老創新論壇向各國展示香港「基層醫療服務藍圖」，並在十八區設立地區康健中心，覆蓋全港市民，希望能以預防為重、社區為本、家庭為中心、發揮治未病、早發現、早預防，藉此建設「All for Health」的健康城市。而當基層醫療做得好，市民健康水平上升，便可防患於未然，毋須過多的專科或複雜治療，從而減輕政府醫院床位和人手壓力。

「會上錯菜餐廳」: 建設認知障礙友善社會

這次展會其中一個亮點為「會上錯菜的餐廳」（Restaurant of mistaken orders）的特別體驗。此體驗起源於日本，當中所有餐廳侍應均為認知障礙患者。在這間餐廳裏，你永遠不知道他們會上甚麼菜來給你，其實反而是充滿驚喜的事情，「上錯菜的餐廳」目的是打造更有同理心、有人情味、容許犯錯、互相支持的社會。希望喚醒世人對失智症的重視以及尊重。筆者認為在社區打造一個友善空間，讓認知障礙患者能參與互動，這種「化客為主」的作法，讓患者不只是個需要幫助的人，還能發揮能力，做一些簡單如上菜、點餐的服務，重拾信心，找回生活的價值。 當我們認為認知障礙就是甚麼都不會、會做錯事時，某程度上是剝奪他們發揮並能力的機會，而「會上錯菜的餐廳」想傳達的，是一種「接納出錯的事實，將錯誤當成另類樂趣」的價值觀，這也許亦是「微笑吐舌logo」的設計理念。

這次展會其中一個亮點為「會上錯菜的餐廳」(Restaurant of mistaken orders) 的特別體驗。目的是打造更有同理心、有人情味、容許犯錯、互相支持的社會。

「會上錯菜的餐廳」想傳達的，是一種「接納出錯的事實，將錯誤當成另類樂趣」的價值觀，這也許亦是「微笑吐舌logo」的設計理念。

今屆亞洲安老創新論壇暨國際養老節的主題是Age with Kindness （善意的老齡化），筆者看到國際上對老齡化並沒有一個完美的政策。反而是透過更多教育及社區項目，加強大眾與老齡化的參與度，並減低人們對老齡化的負面印象。我們大概可以學習芬蘭如何把老齡化教育從小童開始熏陶，好好學習善意對待長輩的正確態度。由「福岡100」的行動清單，芬蘭FINGER 計劃，到「會上錯菜餐廳」同時讓筆者深深明白到，應對老齡化挑戰的同時，建立讓任何人和社會都快樂的社會更為重要。

亞太區安老奧斯卡圓滿落幕，37個參賽項目中，香港安老代表機構獲得超過15項提名及5個得獎項目，成績彪炳。







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