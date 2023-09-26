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JPEX案件引起全城關注，這件案件仍在調查中，所以在未知實情的期間，我們不宜對案件作太多評論。但當中涉及到的其中一位人物，因經常地以各式各樣的言行出現在公眾視野，今次又有份，令人不其然想到：「乜又係你呀，乜生！」 觀察其一直以來的行為，通常都要達到語不驚人誓不罷休才肯收手。其 「往績」，屢屢說明此人十分喜愛高調示眾。奇就奇在，即使他每一次出來公眾有謾罵之聲，也無損他要繼續以奇言異行示人的決心。

這是很有趣的人格，因為一般人都希望在別人心目中留下良好印象（good impression），若明知自己一些言行會激發惹人反感或犯眾憎的效果，一般人都會收斂或修正。有甚麼人會不理自己在別人眼中的印象、一而再、再而三樂此不疲地要以出位言行吸人眼球？

這令我想起心理學裏有一種人格叫表演型人格（Histrionic Personality），他們有以下特徵：極度需要吸引他人的注意力（attention-seeking）。只要有人注意便是好，那怕那些注意會引起別人討厭、批評、謾罵或蔑視。他們最大的恐懼是沒人注意他、自己變成在這世界上可有可無的nobody，所以即使遭人罵或恥笑，總好過無人理會，為了不讓自己成為nobody，他每一次示人都要確保自己的言行有「討論度」。嚴重者， 無所不用其極地做出各式各樣的attention-seeking行為，甚至是違反人性道德之行為（例如在社交媒體向悲傷事件抽水），那就是表演型人格缺憾／障礙（Histrionic Personality Disorder）。

至於為何會形成這種強烈需要別人關注自己的人格呢？背後有很多原因的，因素包括孤獨、嫉妒他人成就、自卑、自戀、自憐、被人否定的慘痛經歷等。以上種種都可能令一個人要靠得到別人的注視才有安全感和存在感。自從社交媒體出現後，它就成為了罹患表演型人格缺憾／障礙的人之舞台。患有表演型人格缺憾／障礙的公眾人物，他們或會寧願看到嬲嬲豬或有人留言恥笑／喪罵他、也不想變成無人理的nobody。對表演型人格來說，世間沒有甚麼事比扭盡六壬仍沒有人給反應更難受了。







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