中秋節剛過去,就談談月亮吧。

人類對月亮的想像遠比太陽多。例如:李白《靜夜思》的 「舉頭望明月,低頭思故鄉」、杜甫《月夜憶舍弟》的 「露從今夜白,月是故鄕明」、張九齡《望月懷遠》的「海上生明月,天涯共此時」、曹雪芹《紅樓夢》的「寒塘渡鶴影,冷月葬花魂。」又或莎士比亞在 《威尼斯商人》的“The moon shines bright. In such a night as this. When the sweet wind did gently kiss the trees and they did make no noise, in such a night.”這證明古今中外,月亮都令我們產生一點點的情懷和浪漫的氣息。

關於月亮對人類的影響,一直都有很多傳說和故事,究竟有哪些是科學家有研究過呢? 今天趁時近中秋,跟大家分享一些有趣的研究:

早在2013年Current Biology 期刊裡有一篇研究報告叫“Evidence that the lunar cycle influences human sleep”,瑞士 Basel 大學精神科醫院的團隊發現,臨近月圓(full moon)的前幾天,參與者的EEG(腦電波圖) 顯示他們的 NREM(non-rapid eye movement sleep–非快速動眼睡眠,顯示深層睡眠狀態)比平常日子減少三成,需時入眠的時間長5分鐘,而整體的睡眠時間減少了20 分鐘。在Science Advances 期刊於2021發表了一個研究,結果亦相同,確認了人們在將近月圓的三至五日前,會較遲入睡和睡眠時間較短。

除了月圓影響睡眠有科學研究支持之外,其他的傳聞,例如月圓會影響人類性欲或生育、月圓會影響人們的情緒、又或月圓會令情緒病發作,都是暫時沒有可靠和足夠的科學根據證實。







