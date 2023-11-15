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有些人很喜歡賭博。我不喜歡賭，但卻對研究賭徒的心理相當感興趣。我認識一位朋友，他八十幾歲的媽媽偶然在手機上發現賭博遊戲，跟著開始沉迷，到我朋友發現他媽媽喜歡玩網上賭博遊戲的時候，她已輸了二百萬積蓄。朋友百思不得其解，他向我問了幾個問題：（1）為何大半生一向節儉的媽媽，竟會沉迷賭博？ （2）又，朋友兄弟姊妹每個月都有充裕家用交給媽媽，亦請了家傭照顧她，照理金錢無缺，為何還要去賭？ （3）為何媽媽在輸了五十萬、一百萬、百五萬的時候，還不識停手？

其實有不少人不止單單一心想著贏錢或累積財富，才去賭博。他們或許開始時會因為是想贏大錢的心理，但去到輸到倒貼的時候仍不肯收手，那就必定是有其他原因了。除了想賺錢、又或輸了錢「唔忿氣」想贏回失去的之外，另外一個原因是賭博會令腎上腺素和內啡肽分泌標升，令人產生亢奮的情緒，即使一邊輸錢，身體仍然一邊分泌，而這種亢奮的狀態，是會上癮的。有些人一嘗過這種亢奮的狀況，就會經常「心思思」又再想去賭。



（圖片來源：Envato）

而人一投入賭博，就會連基本理智也喪失。有一種謬誤叫「賭徒謬誤」（The Gambler's Fallacy）。這可以說是一種機率的謬誤，以買大小去作例子：賭徒會因為之前很多局都開了大，會相信接下來再開大的機率不太可能發生，所以深信下一鋪應該開小；又或剛剛相反：賭徒會因為之前很多局一直開大，所以相信接下來仍然會「順著個勢」開大。以上兩種情況，都是賭徒謬誤，因為每一個新局，開大或開小的機率其實都是50/50，跟本不會因之前一路開甚麼而增加或減少今次開甚麼的機率。

知道賭徒謬誤這回事，就會看得穿賭場那排營幕顯示對上十次開了幾次大幾次小是亳無意義的，因為今次開甚麼的機率是完全不受對上那十次影響。但這個螢幕，卻令很多賭徒產生錯覺和謬誤，以為單憑知道之前開甚麼，更能令自己掌握今次開甚麼，這是賭場的心理戰略，但害人不淺。從來只聽過有人賭到傾家盪產，從來無人賭到風生水起。賭，從來永遠只有一個贏家，那是賭場。







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