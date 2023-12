加入最愛專欄 收藏文章

在數碼生活,我們已變成機不離手,出街後發現忘記帶手機、或會比發現忘記帶身份證更為不安。無論在街上、公共交通工具當中、酒樓、餐廳、咖啡店裡,人們都在做着同一個動作——就是凝視着手機 / 平板電腦的螢幕。而這個動作無分年齡,上至老人家,下至幼童,都是目不轉睛地盯著電子螢幕。

有一個名詞叫 “Screen Time” (電子螢幕時間),指的是人們看手機 / 電腦的螢幕時間。最新的全球統計數字:(1)人們平均每日釘著電子螢幕的時間是6小時58分鐘;(2)有五成的0至2歲幼童早已開始看手機 / 平板電腦;(3)Z 世代(1997-2012年)出生的人,每天的電子螢幕時間是9小時。

早有研究證實愈長的電子螢幕時間、對腦袋和身體健康愈損害。最明顯的影響是藍光對身體的影響,包括以下兩項:(1)數碼視覺疲勞症(Digital Eye Strain),令到眼睛乾澀和疲勞、視野模糊、雙重影像、眼痛、頭痛和肩頸痛;(2)褪黑色素(Melatonin) 大量減少,導致難以入睡、不能深層睡眠、和白天精神疲弱。



(圖片來源:Envato)

近幾年,開始有大量心理及精神科學者關注長時期釘著螢幕對人們的精神健康有否損害,美國聖地牙哥州立大學的兩位心理學教授Jean M. Twenge & Eric Farley在2020年於學術期刊Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 第56卷發表了一個研究,指出青少年愈長時間盯著社交媒體的螢幕,愈容易患有抑鬱症狀、自我形象低落、和生活滿意度降低的風險,而女孩子比男孩子更容易出現以上的精神困擾。

長久盯著電了螢幕,不單止影響青少年健康,連成年人也會出現問題。2022年在Journal of Psychiatric Research 第146卷裏面,刊登了一個以成年華人為對象的研究,名為“The Relationships Between Screen Time and Mental Health Problems Among Chinese Adults”。當中發現,無論工作日或周末都是長時間盯著手機和平板電腦的成年人,會有抑鬱症和專注力不足的風險。

現在,都市人都變成數碼人是不爭的事實。在數碼生活裏,要完全放下手機或電腦似乎不可能,但我們也有自主權決定看多久。減少Screen Time,給自己多點時間Green Time,多些看看大自然花草樹木,甚至往戶外走走,盯著一些綠色草地和樹木,對我們的身心靈健康,一定好過盯著電子螢幕。祝大家放下手機,立地寧逸!











etnet全新YouTube頻道「健康好人生」,助你實現健康好人生!► 立即訂閱