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韓國男演員李善均捲入吸毒事件，於12月27日在車內輕生亡，令人婉惜。據報道，他生前3次毛髮驗毒結果都是陰性，他為了證明自己不是主動吸毒，去世前一天要求警方使用測謊機調查。可惜在警方尚在研究其相關要求之前，他已決定了結自己生命。

從這件不幸事件上，引發很多跟心理學相關的話題，例如：究竟測謊機 （polygraph／lie detector）是否真的可以測謊？到目前為止，測謊機的準確性還是有相當的爭議性，當今測謊儀誤判率為10%-15%，故有一些地方（如美國和歐洲），刑事法庭都不會把測謊儀報告作為證據。另有一些地方（如台灣），測謊報告只能作偵查方向的參考，法院不能將報告視為有罪判決的唯一證據。

測謊機是屬於心理鑑定範疇，它是一名在美國加洲唸生理學（physiologist）的警察John A Larson發明的。它的原理是基於一個假設：當人說謊的時，其生理狀況會出現變化，測謊機就是透過測謊人員與受測者一問一答的對話而獲取受測者說話時的各種生物學資料變化，這包括：血脈搏壓、心臟跳動速度、呼吸狀況、皮膚電阻和出汗量的變化數據。但這個原版的測謊機之準確性受到質疑，因為有些說真話的人，也可能只是因為緊張而導致有血壓上升、心跳加速和冒汗等生理反應。反之，亦有可能有一些大話精級別的人，可以控制自己的心情、抑制自己的生理反應不會起伏太大。

美國Temple University 的放射醫學教授Feroze B. Mohamed在2006年利用核磁共振（fMRI）原理，發明了利用腦電波去測謊的方法。他和研究團隊發現，當人們說謊時，腦部有14個點是非常活躍的，這包括負責思考、策劃、語言、作出適當情緒反應的額葉（Frontal Lobe）——皆因講大話需要腦袋作故仔，要思考、策劃、前後又要呼應、又要合邏輯。相反，當人們講真話時，腦部只有7個區塊被啟動。可以說，講大話消耗腦力其實比講真話多至少兩倍。用fMRI去測謊是比較可靠，因為腦部啟動點是人類不能控制和抑壓的。

近排有朋友在淘寶買了一部「測謊機」，問可否用來測試兒子和老公有否講大話。我怕引起無謂家變，馬上回答：「把它當玩具好了，不要認真！真正要測謊，儀器要非常精密呢！」







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