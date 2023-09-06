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近年越來越多宿生需服用醫生處方藥物控制病情，例如心臟病、痙攣或情緒問題，但現行的編制並沒有提供醫護人員在宿舍內服務，宿舍工作人員亦未有接受正式的健康護理訓練，在處理派藥時要承受很大壓力。為配合本會長遠發展及邁向創會七十周年的里程碑，我們正籌備一連串準備工作，例如推行服務專業化，因此於今年三月起成為第一家採用電子藥物管理系統的兒童及青少年住宿護理服務的機構。系統包括軟件（電子系統SMMS）及硬件（半自動化藥物包裝機）兩個部分。

我們於三月試用SMMS，可建立宿生的個人備藥和派藥紀錄，亦設有實時宿生服藥提醒及電子文件紀錄。這是要確保我們的服務能配合五「對」派藥黃金法則﹕病人對、藥物對、劑量對、途徑對、時間對。每次覆診後，同工都會在系統內更新藥物資料，以便下次派藥時能更新劑量和藥物，醫生或宿舍同工可了解宿生服用情況，而系統亦能在相應情況作出派藥延誤或藥物敏感提示。這個無紙的系統，以我們宿生的安全為大前題，在提高派藥的準確度的同時，亦大大減省了同工的工作量。

今年六月，我們獲廠商借用半自動化藥物包裝機三個月，在其中一間宿舍試用，由專業藥劑師每星期到宿舍使用設備，事先篩查及分類，用機器入袋、標貼。宿舍同工只需按藥袋上的日期及時間分發給宿生。試行了近三個月，經過磨合的過程，我們作出了效益檢視以了解同工的意見，另外我們亦訪問了家長去評估系統的成效。其中一位受惠家長聽到派發藥物所需做的準備及核對功夫時，不禁說﹕「我從來都唔知道原來你哋背後做咗咁多野。」她發現服務的背後，同工作出很多準備工作。

最近，我不只一次聽到這句話﹕「我從來都唔知道原來你哋背後做咗咁多野。」

這次是和一位同工商議她的職涯規劃時聽到這句說話。在過程前段她分享她工作的場景，包括與宿生的相處，有時候宿生未必體裇她為宿生的成長所花的努力。在尾段時，當我們與她分享事前為她準備的職涯規劃時，她感到很窩心，並說﹕「我從來都唔知道原來你哋背後做咗咁多野。」當下我有點錯愕地回應﹕「我們背後為你準備的職涯規劃，不是跟你辛勞地為宿生作的全人發展計劃源出一徹嗎？」她停一停再回想：「又係喎。」

這引發我去思量，就算同工每天努力為宿生籌算，仍會忽略機構也為他們職涯發展作出的努力。而作為一位年青人，他從未試過親身關顧他人及為他人規劃，又如何能體會照顧者為他們的付出。家長總會希望將最佳資源給予子女，有時更先將康莊大道鋪直了給子女踏上，然而家長有否和子女溝通他們所做的一切，讓子女明白背後的一片苦心，並去珍惜所擁有的事物和機會。

願我們的苦心，都讓他們一一知道。







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