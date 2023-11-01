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上星期我與其他機構負責兒童之家服務的主管開會，討論議題是如何幫助我們的孩子面對及平穩地過渡各式各樣的轉變，其中一項是如何協助孩子過渡至數碼世界。聽罷我覺得有點疑惑，這個世代的孩子們都在數碼世界中長大，有些人甚至批評他們過於沉迷，難道我們不是應該反思，協助他們從數碼世界過渡至現實世界嗎？

數碼產品為人類帶來的方便就不用我多說了，方便是真的，卻大大減少了人與人之間相處的時間，只會用手「說話」。在我們有一個院舍有使應用程式（APP），就發現用了應用程式後，宿生和社工的互動和交流比不用應用程式時多。明明社工就在隔壁，卻硬是要用短訊交流而不是面談，對此我們只可以迎合新世代的溝通模式。

以前網絡上一些人會「借」用別人的照片作為自己的照片，後來又有人會用修圖軟件把自己改頭換面，更有一些青年人索性不再用實物相片作頭像，改用虛擬替身（avatar），讓這世代的年青人虛構一個心目中的自己，一切個人資料都可以杜撰，在虛擬世界內得到存在感，而不用去面對現實中的自己。

張敬軒及魏浚笙的AI合成照

（由作者提供）

這種溝通模式雖似是活在謊言背後，但仍會維持一定程度的與人溝通。人工智能（AI）的興起便把將數碼世界帶到另一個層次。討論功課、報告也不再是和父母、老師或同學了，直接用ChatGPT更快速，還是二十四小時不用睡覺和吃飯，隨「按」隨到，有求必應。在交友網站中，你很容易找到「好友」，因為「好友」的臉可以用AI生成，而它會根據大數據，完全按照你的喜好跟你交談，給予你的回應更是最合你心意的完美答覆。更厲害的一點，是這位AI朋友隨時隨地都有空，永遠不會有負面情緒（如果你言詞不尊重則另當別論），更很不計較地適時為了不是它的過錯而道歉。然而，這樣的「好友」會提醒你的過錯、壞習慣，或幫助你去改善你的性格弱點嗎？

虛擬工具及產品只會越來越普遍，這是無法改變的趨勢。虛擬世界的美好，很容易令人感到迷惑，甚至是沉迷當中而不能自拔。我們要做的是讓青年人分清楚虛擬世界和現實世界的差別，且不要被虛擬世界「洗腦」，誤以為那是真實的自己、真實的世界。我們要做的，是幫助他們在使用虛擬工具及產品之餘，仍能跟現實生活接軌，讓他們明白，甚麼是虛擬取代不了的，有甚麼是在現實生活中值得珍惜的。

我們要幫助青年人建立自信，提升自我認知，讓他們從容的接納自己，無需依賴虛擬世界為他們準備的「面具」。我們要清醒，也要提醒身邊的人保持清醒。要懂得如何善用虛擬工具及產品令我們在現實生活變得更便利、更有效率，而不是讓這些工具反過來「善用」你。