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在準備歡度農曆新年前，一如以往，我先向單位主管查詢宿生想吃的糕點，如年糕、蘿蔔糕、紅豆糕等，今年有些宿生更提出想吃黃金糕。我很快便找到善心的贊助者，然而在選購糕點時卻出了一點小波折。

基於我機構的採購指引，需要貨比三家，選購最便宜的。我們的贊助者不想「委屈」宿生，並以「一切以孩子為先」的信念，堅持要買城中信譽很好，糕點做得十分出色的一家。當然以真材實料製糕的城中名店，就不會是最便宜的。捐贈者體諒我們必須遵守採購指引的難處，寧願自己去買糕再捐給我們，而不是捐現金然後獲發捐款收據作扣稅用途。就在訂購期間，我們發現這間城中名店基於種種原因今年不出品新年糕點，然而店舖因為我們的宿生，特別禮聘了老婆婆「出關」，為我們炮製一批糕點。他們的糕點之所以如此出色，乃因為由不同擅長製糕的老婆婆所造，所有糕點皆是精心出品。例如年糕，乃用石磨米粉，柴火燒的蒸鍋，保持了傳統風味；蘿蔔糕的蘿蔔更是由老婆婆親手種植的有機蘿蔔；紅豆糕則是由已故賭王當年的家廚所製。她的紅豆糕堪稱一絕，是當年賭王宴客和新年送給摯友的禮品。我們的宿生今年十分有口福，能一嚐超級富豪享用的糕點。

（由作者提供）

這次的捐贈，令我最感動的，並非糕點如何名貴，而是整個過程充滿了愛。捐贈者原可以寄支票便完事，卻主動親自前去購買，並且不會有捐款收據；店家年近歲晚已經忙得不可開交，卻為了我們的宿生可以吃到美味的年糕，將我們的訂單看得比做生意賺錢更重要；老婆婆更為了孩子們勞累，做了糕點分派給我們的院舍及家舍。一切都得來不易。今次，無論是捐贈者、店主和老婆婆們都為了孩子，付出了百倍的愛心。

這令我想起剛過去的聖誕節，我為家嚴訂了一個金箔意大利聖誕節甜包（Panettone）。這是限量版，一早從意大利運過來，廚師更親自簽名，十分稀有。因為家嚴活到八十六歲也未嚐過，我訂來讓他嚐嚐鮮（其實我自己也未吃過）。不過快到聖誕節時，家嚴知道我要到石壁宿舍參加聖誕聯歡，便說反正他跟我也吃不完一個Panettone，讓我帶給孩子們品嚐。所以家嚴至今都未嚐過那名貴的意大利聖誕節甜包。

許多人以為只有富裕的人才會捐贈，而他們所捐贈的都是剩餘的資源或金錢，乃他們不在乎的。而事實是，大部分捐贈人擁有的不一定很多，仍會將僅有的或最寶貴的給予孩子。我機構以「一切為了孩子」為核心信念，而社會上還有許多人相信同一個信念，並與我們一起持守地實行。

在這個春節，希望孩子們嚐到的不只是美食，還會感受到背後的關愛。雖然我沒有他們的口褔，但我仍是懷著感恩的心，在這乍暖還寒的冬天，感受各方的濃濃暖意。

（後記﹕婆婆們不做黃金糕，而捐贈者也不想將連鎖店的糕點與婆婆們的精品放在一起，笑言：這些糕點雖然愛心滿溢，也襯不上「黃金」。因此黃金糕欠奉，哈哈。）