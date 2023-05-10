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「天氣明顯變熱，夏天到了。」Janice說。

「是呢。立夏表示夏天開始了。我們養生的方向和春天有點不一樣。春生夏長，春天時生氣勃勃，到了夏天，萬物繁茂。春天屬木，相對應為肝。夏天屬火，相對應的為心。」我說。

「我們知道春天要養肝，夏天則要養心？如何做？」Janice問。

「對的。這裏的心有兩個方面，一為生理上，二為精神上。夏天到了，天氣炎熱，自然和戶外活動、沙灘聯上關係。戶外活動少不免出汗，你知道中醫角度，汗是如何產生的？」我問。

「這個嘛……」Janice不明白道。

「人是恆溫動物，身體熱了，比正常體溫高，身體通過排汗來調節體溫。內經云︰汗者，心之液。陽加於陰，謂之汗。做運動時，心跳得特別快，這時陽氣的發揮，陽氣蒸騰津液經玄府，即現在說的汗孔，達於體表而成汗。所以出汗為心火的作用。有些人很難出汗，就是陽氣不足，心火不蒸則液不出。

適量運動可以讓心火發散到位。夏天正是大家戶外活動的時間，比起春天時下雨天，太陽出來令人心情變好。形容心情好，我們用開心，的確，心屬火，要往外開散。這裏要談談情志上的心。我們心情舒暢，氣血才能運行。」我說。

「有些人說做完運動後睡不好，為甚麼？」Janice問。

「那要問問他甚麼時間做運動了。最佳的運動時間為早上，這時陽氣往上升，到了正午就發揮到極致。睡眠則是陽入陰，陽從表入裏。

很多人下班後才做運動，這時陽氣本應順應自然往下收降，剛才提到，做運動時心火會津液化成汗出。晚上動心火，心火不降，心腎不交，那如何入睡呢？」我問。

「原來這樣。」Janice明白道。

「所以立夏除了養心，更要養腎，睡得好，早上才有陽氣升發。蓮子為常見的安神食物，又能入藥。栗子能補腎。脾主四時，脾土能健運，能助氣血的升降。蓮藕煮熟後有健脾胃作用。這些材料可煲成立夏的養生湯水，配合適量的運動，這個夏天都得開開心心，健健康康。」我說。

「謝謝你。現在就計劃一下暑期活動了。」Janice笑道。







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