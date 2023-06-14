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「陳醫師，近日我左小腿抽筋，通常都是半夜發生的。」Carol說。

「開了冷氣嗎？睡褲多長？」我問。

「短褲啊。有問題嗎？」Carol問。

「小腿抽筋，我們稱為『下肢拘急』。肢體牽引不適有緊縮感，屈伸不利之證。黃帝內經提到『肝主筋』，又云︰『肝者....其充在筋』，表示筋，或說肌腱，營養來源是從肝所得。肝的氣血充足，筋脈則柔潤有力。所以我們年輕時，筋十分柔軟，反映氣血足，肝氣也充足，跑跑跳跳無難度。

如果筋有任何問題，當然和肝有關。最直接是血不養筋，血虛不能養筋所致。如果是整體性，應該全身的筋也會抽。現在只是局部小腿抽筋，即是肝血未能好好滋潤下肢的筋。肝血未能到達下肢，再推想就是肝血運行受阻，最常的原因就是寒。

現在夏天，本來就是一年中出汗排寒的時間。開冷氣會令人受寒，再穿上短褲，寒氣十分容易侵襲小腿。」我說。

「不開冷氣睡不了呢。」Carol說。

「我也明白高樓林立，通風不好。開冷氣只是折衷方法。日間盡量把握時間接觸陽光，出汗排垃圾吧。俗語云︰樹老根先枯，人老腿先衰。當發現下肢有毛病，就是提醒我們要保身體的警號了。

我們可以煲雞腳湯，雞腳性平、味甘，有健脾益氣、舒筋強骨的作用。可以加上栗子和杞子，加強益精養血、補腎強筋的作用。夏日天氣潮濕，可以加些健脾袪濕的材料如雲苓、炒白扁豆。這就成了時令保健湯水了。」我說。

「真不想未老先衰。」Carol說。

「內經提醒我們夏天應『無厭於日』，日間就多曬太陽。多活動，氣血才會流通。現在人貪一時之快，喜喝冰涼飲品和吃寒涼生冷食物，容易導致身體變得虛弱，折損陽氣，嚴重妨礙身體陽氣升發。如果開冷氣，還是穿長袖衫褲較好。」我說。

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