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「剛過了寒假，下個月又到新春了。作為家長，一方面小孩子放假安排節目。不過最擔心就是放假生病。」Christine說。

「對呀，這時診所大都休息，求診不易。讓我分享一下發熱的處理方法，讓家長安心一些吧。」我說。

「好的好的。」Christine說。

「感冒為何會發熱？當風寒邪氣侵襲我們體表，表皮毛孔則會緊閉，負責保衛體表的陽氣運行不暢，不得發散於外以溫煦膚表，所以感到怕冷。衛陽被鬱於肌表之內，不得外散，體溫因而升高發熱。我曾打比喻，外邊大風大寒，把全屋的窗戶都關上，屋中氣溫便會上升，甚至焗促。

這時治療原則發散在表之邪、解除表證，通常為發汗解表。如果身體尚可，蓋被子焗一身汗便好了。可是現今城巿人少運動，體虛居多。如果想快痊癒，我們需營造條件，讓身體發汗。

發汗身體也要花氣力，通常生病了就不太想吃，體虛者也不易出汗。所以我們要健脾胃。身體的氣血均由脾胃運化的水穀精微所化生，脾胃強壯，身體才能驅邪外出。而健脾胃最簡單的就黑糖薑茶。」我說。

「吃太多糖不好嗎？」Christine問。

「黑糖，即是紅糖，有補中益氣、緩中、化食，健脾暖胃功能。生薑是治療外感的常用藥之一，能發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳。平日吃適量天然糖對身體沒有害處，況且都是生病才多吃點。

除了喝黑糖薑茶，還有吃粥，這個也是重點之一。很多家長會煮通心粉給小孩，成人可能見胃口不好就吃麵食，這都不太好。最好要吃粥。

粥就是由稻米煮成。若有白粳米更好。粳米即是我們說的珍珠米，有健脾養胃、止渴除煩、固腸止瀉之功。 以粳米煮粥，可補中益氣、健脾養胃等好處。為了加強脾胃功能，可以加入陳皮和生薑。」我說。

「不是說白米不好嗎？」Christine問。

「白米是最易吸收的。平日吃糙米、五穀米沒問題，這些需要脾胃加力消化。可是生病時當然要選容易消化和吸收的白米。熱粥能充穀益胃，補氣護津，共同發揮調和營衛，祛除外邪的作用。喝了熱粥，感到一身暖流，才容易發汗解表呢。」我說。

「那我記著了，黑糖薑茶和白粥。」Christine說。

「還要注意保暖和睡眠，可以蓋厚一點被子，身體覺得微熱即可。如果在夏天，切忌開冷氣，因為冷氣會使毛孔緊閉，更難汗出，甚至再受寒。睡覺能養氣，幫助正氣恢復，以抗邪氣。再加上醫師處方的中藥，相信很快藥到病除。」我說。

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