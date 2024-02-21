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「天氣回暖，潮濕日子又再降臨。」Gloria說。

「二十四節氣之中的第二個節氣——雨水到了。顧名思義，雨量增多，氣溫回升。這時乍暖還寒，很容易生病。特別要留意養生，不要受寒，保暖的重心置放在下身。天氣稍暖，很多年輕男女已急不及待穿上短褲，給寒氣一個機會，由腳而入。」我說。

「還有呢？」Gloria續問。

「春天相對應的臟腑為肝，肝主疏泄。春天萬物復甦，主升發。所以心情和身體也要疏通。如果天氣晴朗，應到戶外走走，多曬太陽，以助陽氣升發。我們也要保持心情開朗。遇到難以解決的困難，可先放下，休息一會，讓腦筋回復清醒後，有時一下子就想到解決方法。」我說。

「我也試過呢。睡醒後突然明白應如何處理難題。」Gloria說。

「天氣潮濕，容易造成濕困脾胃，所以飲食上健脾袪濕是重點，也要減少進食油膩及生冷食物之物。肥甘厚膩最易生濕困脾，損傷脾胃。生冷食物則傷脾陽。脾喜燥惡濕，寒濕之邪傷脾後，容易出現食欲不振、消化不良、腹痛腹瀉等症狀。而且濕性纏綿，不易袪除。因此在雨水時期，除了疏肝理氣，還要養護脾臟。

養脾胃可以吃淮山和炒白扁豆。淮山，即山藥，有益氣養陰，補脾肺腎，固精止帶的功效。白扁豆有健脾，化濕的功效。炒過後增加健脾止瀉的作用。

花生有醒脾開胃，理血通乳，潤肺利水的作用。可以加入煲湯，就是雨水養生湯水。」我說。

「謝謝你。湯水真係晚飯不能少的一環。」Gloria說。

「還要早睡早起。休息不足不但心情欠佳，陽氣不足，脾胃如何會好呢？有睡意就上床預備睡覺了。」我說。

「我會注意的。」Gloria說。

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