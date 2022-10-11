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在客人口中得知，近日突然流行一雙號稱懶人瘦腿神器的月亮鞋，其設計的獨特，與功能上的奇異令人側目，湊巧他們都紛紛「中伏」，更惹來不少「富貴命」的自我否定的負面情緒。

「早些日子，買了這雙拖鞋，同事們都說可以有效減去腿部的肥肉，很同情我不能常常運動，所以介紹給我。」小薇是一個不常運動的OL型熟客（office lazy，對，是lazy，年輕女子，驗出了有三高則不願運動，也不注意飲食），時常說自己很重，體態肉感，但又沒有時間進行運動，「『懶人瘦腿神器』能一邊步行一邊瘦腿的！！所以我才買了一對……」

「天下間還有人相信這些標榜不用運動又能瘦身的物品，只有你才信，看它的樣子，不跌傷就已經萬幸了，還是瘦腿。」我打斷了阿薇的推介廣告。

「你先聽我講完吧，起初這對鞋又真的不錯的﹐腿部的贅肉的確變緊了，只是後來發現有天早上起來小腿筋部很不舒服，大腿的根部也有點不正常，但活動一下又沒事。後來的一個多月，抵不住每天都不良於行的窘態，家人還建議我直接去打消炎針好了，我便下定決心要去醫生處打消炎針，長痛不如短痛！」

等等，消炎針是醫生作決定，要根據很多臨床及醫療上的考慮，不是由你想說甚麼就做甚麼的。

「那知道醫生看了後，說我這是『筋腱炎』，而且他一瞄我的鞋子就說是我穿鞋出問題，不應再穿這種平平軟軟的鞋子，要穿有點跟，鞋子內有弓位的，做好承托，再這麼穿就好不了。而且他還說這個位置不可以打類固醇！」阿薇的連珠炮發……

「娘娘息怒……呀……阿薇姐你也不會怪責自己……」

「我是不是很富貴命？人家穿高跟鞋穿得興高采烈沒事，穿平底軟鞋也好端端的，我不過穿個休閒鞋就出了這情況，甚麼？怪責我自己？」

雖說每個人的腳結構不同，有人扁平足，有人高足弓，並不能有一雙鞋的設計能符合每一個人的腳形與生活方式，但鞋子的形態也是自己選擇，為甚麼要選一些不見經傳，只是聽到懶人減肥瘦腳的東西就衝著去買。

（網絡圖片）

在解剖上，小腿的肌肉是由三條大肌群組成：外側左右各一條，內側一條，而阿基里斯腱是連接小腿肌肉至腳後跟的部位，是全身上下最強壯的肌腱。腳後跟每天負責承受行走的壓力，阿基里斯腱主要功能是吸收著地的衝擊力，並把能量釋放到向前的動作中。由於阿基里斯腱是人體站立及走路時必須使用的主要肌腱。因此，若在錯誤使用之下從事運動，特別是合拼跳躍動作及瞬間加速、減速的活動，都容易導致阿基里斯腱發炎或撕裂。甚少運動的人士，卻需要長時間穿高跟鞋的女士，因為高跟鞋令腳掌前屈，小腿肌肉便會慢慢縮短，（高跟鞋的高度在3公分以內較合適，若鞋跟高於3公分，不僅會使阿基里斯腱處於緊繃狀態，還會讓小腿肌肉拉扯、變形）。因此，長期穿高跟鞋的女性，若突然換穿平底鞋，一旦走路走得太久，小腿肌和阿基里斯腱持續被拉扯，就會導致疼痛。若你長期有小腿疼痛或往上緊縮的感覺，就可能是阿基里斯腱負荷過大，導致「阿基里斯腱炎」。

（網絡圖片）

而這個月亮鞋的鞋底中央凸起，形如劫月，大凶（小說情節，笑），因其形狀而產生更多的步行不穩定性，不只小腿、腳腕的肌肉浪費力氣，也增加腳掌、腳腕受傷，甚至引起不少家居意外。

（網絡圖片）

阿薇還有其他腳痛問題，下期待續。







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