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當我們感到有壓力，大家都會明白會多點休息、做多點運動、冥想靜坐練習等。現在，或者我們可從食物中做到減壓效果。非也，我並不是指睡前飲杯奶或食隻香蕉這種建議；一項最新研究發現， 每天進食發酵食物及益生元，或有效降低壓力感，而這個效果似乎來自於腸道菌群。

（圖片由作者提供）

最新研究測試心理生物飲食法

其實之前已經有動物實驗研究發現，當老鼠腸道益生菌數量低，與壓力扯上關係，若在飼料添入益生菌時候，壓力頓然紓緩了。也有實驗則發現關係掉轉，當老鼠早期時候遇上壓力，就大大減少腸道菌群的數量。似乎，壓力與腸道健康有微妙的關係。

事實上，身體有一條神經線，被稱之為第10腦神經線，是連接腸道與大腦的。所以也解釋到，有時候某些人感到焦慮或緊張，會出現腸胃不適症狀例如肚痛、腹瀉、作嘔等。

所以今次愛爾蘭研究團隊，就為著這個問號，想測試如果改變食物，會否改變壓力感。

團隊招募了45位年齡介乎18至59歲健康人士，他們平時進食不夠膳食纖維建議量的。研究人員將它們隨機分為兩組：

1. 測試組：「心理生物飲食」Psychobiotic餐單四星期

2. 對照組：根據愛爾蘭衛生署建議的食物金字塔飲食餐單四星期

2013年命名的「心理生物飲食」，每天包括以下食物：

6至8份蔬果，盡量包括益生元含量高的選擇，例如椰菜、蘋果、香蕉、燕麥、洋葱等

5至8份穀物類

2至3份發酵食物，包括歐式酸菜、克菲爾、康普茶、乳酪，或乳酪飲品等

（圖片由作者提供）

每星期3至4份乾豆類食物

我看到上面的食物名單，就很明顯知道，實驗參加者如果能夠食到這樣分量的蔬果、穀物及豆類，加工包裝食品的進食量會大大減少。換句話說，他們的餐單大部分都是原形天然無添加符合EatClean原理的食物，亦是傾向植物性飲食。

短短四星期的心理生物餐單達到減壓效果

研究人員分析結果後總結，進食心理生物飲食的一組人士，他們的感知壓力降低了；感知壓力，就是他們自己認為自己目前承受壓力有多大的感覺。研究人員亦發現，愈是持久執行心理生物飲食，減壓程度會更大。

心理生物餐單的其他影響

另外於測試期間，測試組及對照組兩組的睡眠質素亦有改善，這就證明到，無論有沒有發酵食物或益生元食物，減少了包裝加工食物的健康飲食是有效改善睡眠的。

研究結果亦顯示，心理生物飲食並沒有對腸道菌群的組成及數量有太大改變。不過研究人員就觀察到，腸道內的益生菌就因飲食改變而製造了其他關鍵性的化學物質變化，似乎益處就是來自這些釋放出來的物質，對於紓緩壓力有幫助。研究人員總括，心理生物飲食確實可降低感知壓力水平，而長遠來說，要改善精神健康，或者可從腸道菌群著手。







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